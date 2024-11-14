Австрийская OMV отсудила у «Газпрома» €230 млн и теперь ждет, что он прекратит поставки. Цены на газ в Европе резко возросли

Арбитражный суд присудил австрийской энергетической компании OMV в иске против российского гиганта «Газпром» €230 млн в качестве компенсации ущерба плюс проценты и расходы, говорится в заявлении OMV. Компания предупредила, что следствием этого решения суда может стать прекращение поставок газа из России, после чего цены на голубое топливо в Европе выросли до наивысшего уровня за год.

Ключевые факты

По решению суда OMV полагается €230 млн компенсации за нерегулярные поставки «Газпром экспортом» газа в Германию, которые в конце концов прекратились в сентябре 2022-го. OMV инициировала ходатайство об арбитраже в январе 2023 года.

Компания предупредила: поскольку она намерена потребовать указанную сумму посредством действующего контракта с «Газпромом», это в свою очередь может ухудшить договорные отношения двух предприятий, включая возможную остановку поставок газа.

«В таком случае могут возникнуть небольшие одноразовые потери от хеджирования, но они будут явно перевешены положительными эффектами от взысканных убытков», – заявили в компании.

В рамках диверсификации OMV наращивает поставки газа из нероссийских источников и дополнительных трубопроводных мощностей. Ее газовый портфель охватывает несколько источников поставок из Норвегии, а также дополнительные долгосрочные объемы СПГ.

OMV подтверждает, что может поставлять своим клиентам все законтрактованные объемы газа в случае потенциального сбоя поставок со стороны «Газпром экспорта». Кроме того, газовые хранилища OMV в Австрии сейчас заполнены более чем на 90%.

Однако после новости о возможных перебоях с поставками из России цены на газ в Европе резко взлетели до наивысшего уровня за год.

Данные лондонской ICE свидетельствуют, что цены выросли более чем на 5% в ходе ранних торгов в четверг до €46 за МВт·ч – наивысшего уровня с конца ноября прошлого года, пишет Financial Times.

Контекст

Европа пытается избавиться от зависимости от российского газа. До вторжения в Украину Россия снабжала Европу 155 млрд кубометров газа в год. После вторжения большинство стран Европейского союза искали альтернативы после того, как РФ ограничила потоки в регион в ответ на поддержку Киева.

Норвегия теперь поставляет 30% газа блоку, но для некоторых стран, включая Австрию, Венгрию и Словакию, «Газпром» остается критически важным поставщиком. Около половины газа проходит через Украину, пятилетнее транзитное соглашение «Газпрома» истекает в декабре 2024 года.

Доля российского газа в импорте Евросоюзу сократилась с 45% в 2021 году до 18% в июне 2024 года, в то же время импорт от таких партнеров, как Норвегия и США, увеличился, сообщала Еврокомиссия. Блок сократил спрос на газ в период с августа 2022-го до мая 2024-го на 138 млрд кубометров.