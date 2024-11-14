Австрийская OMV отсудила у «Газпрома» €230 млн и теперь ждет, что он прекратит поставки. Цены на газ в Европе резко возросли

Арбитражный суд присудил австрийской энергетической компании OMV в иске против российского гиганта «Газпром» €230 млн в качестве компенсации ущерба плюс проценты и расходы, говорится в заявлении OMV. Компания предупредила, что следствием этого решения суда может стать прекращение поставок газа из России, после чего цены на голубое топливо в Европе выросли до наивысшего уровня за год.
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Ключевые факты
- По решению суда OMV полагается €230 млн компенсации за нерегулярные поставки «Газпром экспортом» газа в Германию, которые в конце концов прекратились в сентябре 2022-го. OMV инициировала ходатайство об арбитраже в январе 2023 года.
- Компания предупредила: поскольку она намерена потребовать указанную сумму посредством действующего контракта с «Газпромом», это в свою очередь может ухудшить договорные отношения двух предприятий, включая возможную остановку поставок газа.
- «В таком случае могут возникнуть небольшие одноразовые потери от хеджирования, но они будут явно перевешены положительными эффектами от взысканных убытков», – заявили в компании.
- В рамках диверсификации OMV наращивает поставки газа из нероссийских источников и дополнительных трубопроводных мощностей. Ее газовый портфель охватывает несколько источников поставок из Норвегии, а также дополнительные долгосрочные объемы СПГ.
- OMV подтверждает, что может поставлять своим клиентам все законтрактованные объемы газа в случае потенциального сбоя поставок со стороны «Газпром экспорта». Кроме того, газовые хранилища OMV в Австрии сейчас заполнены более чем на 90%.
- Однако после новости о возможных перебоях с поставками из России цены на газ в Европе резко взлетели до наивысшего уровня за год.
- Данные лондонской ICE свидетельствуют, что цены выросли более чем на 5% в ходе ранних торгов в четверг до €46 за МВт·ч – наивысшего уровня с конца ноября прошлого года, пишет Financial Times.
Контекст
Европа пытается избавиться от зависимости от российского газа. До вторжения в Украину Россия снабжала Европу 155 млрд кубометров газа в год. После вторжения большинство стран Европейского союза искали альтернативы после того, как РФ ограничила потоки в регион в ответ на поддержку Киева.
Норвегия теперь поставляет 30% газа блоку, но для некоторых стран, включая Австрию, Венгрию и Словакию, «Газпром» остается критически важным поставщиком. Около половины газа проходит через Украину, пятилетнее транзитное соглашение «Газпрома» истекает в декабре 2024 года.
Доля российского газа в импорте Евросоюзу сократилась с 45% в 2021 году до 18% в июне 2024 года, в то же время импорт от таких партнеров, как Норвегия и США, увеличился, сообщала Еврокомиссия. Блок сократил спрос на газ в период с августа 2022-го до мая 2024-го на 138 млрд кубометров.
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