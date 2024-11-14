Австрійська OMV відсудила у «Газпрому» €230 млн і тепер очікує, що він зупинить постачання. Ціни на газ у Європі різко зросли

Арбітражний суд присудив австрійській енергетичній компанії OMV у позові проти російського гіганта «Газпром» €230 млн як компенсацію збитків плюс відсотки та витрати, йдеться у заяві OMV. Компанія попередила, що наслідком цього рішення суду може стати припинення постачання газу з Росії, після цього ціни на блакитне паливо у Європі зросли до найвищого рівня за рік.

Ключові факти

За рішенням суду OMV належить €230 млн компенсації за нерегулярне постачання «Газпром експортом» газу до Німеччини, які зрештою припинилися у вересні 2022-го. OMV ініціювала клопотання про арбітраж у січні 2023 року.

Компанія попередила, оскільки вона тепер має намір зажадати зазначену суму через чинний контракт із «Газпромом», це у свою чергу може погіршити договірні відносини двох підприємств, включаючи можливе зупинення постачання газу.

«У такому разі можуть виникнути невеликі одноразові втрати від хеджування, але вони будуть явно перевішені позитивними ефектами від стягнутих збитків», – заявили у компанії.

У рамках диверсифікації OMV нарощує постачання газу з неросійських джерел і додаткових трубопровідних потужностей. Її газовий портфель охоплює кілька джерел постачання з Норвегії, а також додаткові довгострокові обсяги СПГ.

OMV підтверджує, що може постачати своїм клієнтам усі законтрактовані обсяги газу у разі потенційного збою постачання з боку «Газпром експорту». Крім того, газові сховища OMV в Австрії зараз заповнені більш ніж на 90%.

Проте після новини про можливі перебої з поставками з Росії ціни на газ у Європі різко зросли до найвищого рівня за рік.

Дані лондонської ICE свідчать, що ціни зросли більш ніж на 5% під час ранніх торгів у четвер до €46 за МВт·год – найвищого рівня з кінця листопада минулого року, пише Financial Times.

Контекст

Європа намагається позбутися залежності від російського газу. До вторгнення в Україну Росія постачала Європі 155 млрд кубометрів газу на рік. Після вторгнення більшість країн Європейського союзу шукали альтернативи після того, як РФ обмежила потоки у регіон у відповідь на підтримку Києва.

Норвегія тепер постачає 30% газу блоку, але для деяких країн, включаючи Австрію, Угорщину та Словаччину, «Газпром» залишається критично важливим постачальником. Близько половини газу проходить через Україну, пʼятирічна транзитна угода «Газпрому» закінчується у грудні 2024 року.

Частка російського газу в імпорті Євросоюзу скоротилася з 45% у 2021 році до 18% у червні 2024 року, водночас імпорт від таких партнерів, як Норвегія та США, збільшився, повідомляла Єврокомісія. Блок скоротив попит на газ у період із серпня 2022-го до травня 2024-го на 138 млрд кубометрів.