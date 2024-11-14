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Австрійська OMV відсудила у «Газпрому» €230 млн і тепер очікує, що він зупинить постачання. Ціни на газ у Європі різко зросли

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Арбітражний суд присудив австрійській енергетичній компанії OMV у позові проти російського гіганта «Газпром» €230 млн як компенсацію збитків плюс відсотки та витрати, йдеться у заяві OMV. Компанія попередила, що наслідком цього рішення суду може стати припинення постачання газу з Росії, після цього ціни на блакитне паливо у Європі зросли до найвищого рівня за рік.

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Ключові факти

  • За рішенням суду OMV належить €230 млн компенсації за нерегулярне постачання «Газпром експортом» газу до Німеччини, які зрештою припинилися у вересні 2022-го. OMV ініціювала клопотання про арбітраж у січні 2023 року.
  • Компанія попередила, оскільки вона тепер має намір зажадати зазначену суму через чинний контракт із «Газпромом», це у свою чергу може погіршити договірні відносини двох підприємств, включаючи можливе зупинення постачання газу. 
  • «У такому разі можуть виникнути невеликі одноразові втрати від хеджування, але вони будуть явно перевішені позитивними ефектами від стягнутих збитків», – заявили у компанії.
  • У рамках диверсифікації OMV нарощує постачання газу з неросійських джерел і додаткових трубопровідних потужностей. Її газовий портфель охоплює кілька джерел постачання з Норвегії, а також додаткові довгострокові обсяги СПГ. 
  • OMV підтверджує, що може постачати своїм клієнтам усі законтрактовані обсяги газу у разі потенційного збою постачання з боку «Газпром експорту». Крім того, газові сховища OMV в Австрії зараз заповнені більш ніж на 90%.
  • Проте після новини про можливі перебої з поставками з Росії ціни на газ у Європі різко зросли до найвищого рівня за рік.
  • Дані лондонської ICE свідчать, що ціни зросли більш ніж на 5% під час ранніх торгів у четвер до €46 за МВт·год – найвищого рівня з кінця листопада минулого року, пише Financial Times.

Контекст

Європа намагається позбутися залежності від російського газу. До вторгнення в Україну Росія постачала Європі 155 млрд кубометрів газу на рік. Після вторгнення більшість країн Європейського союзу шукали альтернативи після того, як РФ обмежила потоки у регіон у відповідь на підтримку Києва.

Норвегія тепер постачає 30% газу блоку, але для деяких країн, включаючи Австрію, Угорщину та Словаччину, «Газпром» залишається критично важливим постачальником. Близько половини газу проходить через Україну, пʼятирічна транзитна угода «Газпрому» закінчується у грудні 2024 року. 

Частка російського газу в імпорті Євросоюзу скоротилася з 45% у 2021 році до 18% у червні 2024 року, водночас імпорт від таких партнерів, як Норвегія та США, збільшився, повідомляла Єврокомісія. Блок скоротив попит на газ у період із серпня 2022-го до травня 2024-го на 138 млрд кубометрів.

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