Лидером среди коммуникационных агентств Украины в этом году стала Banda, а среди медийных – Promodo. Такие результаты ежегодного исследования «Выбор рекламодателя 2025» обнародовала Всеукраинская рекламная коалиция совместно с Factum Group.

Ключевые факты

Топ-5 коммуникационных агентств «Выбор рекламодателя 2025» – Банда, Gres Todorchuk, Saatchi & Saatchi Ukraine, Postmen и I am IDEA.

Среди медийных агентств лидерами стали Promodo, dentsu X Ukraine, Carat Ukraine, Netpeak и OMD Optimum Media Ukraine.

Контекст

В 2025 году в опросе приняли участие 192 респондента, которые представляли 171 компанию-рекламодателя. В общий рейтинг вошли 89 коммуникационных и 39 медийных агентств.

Результаты рейтинга отражают реальный выбор бизнеса и являются индикатором доверия на рынке маркетинговых коммуникаций, отмечают в ВРК.

В исследовании принимали участие представители компаний-рекламодателей, ответственные за выбор агентств для брендов: маркетинг-директора, специалисты маркетинговых департаментов, владельцы бизнесов и топ-менеджеры.

Рейтинг «Выбор рекламодателя» Всеукраинская рекламная коалиция проводит ежегодно с 2019-го. Полные рейтинги можно посмотреть на сайте ВРК.

В рейтинге 2024 года лидером среди коммуникационных агентств также была Banda, а Gres Todorchuk занимала второе место. В то же время лидером среди медийных агентств в 2024-м была – Carat Ukraine.