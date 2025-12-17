Лідером серед комунікаційних агенцій України цьогоріч стала Banda, а серед медійних – Promodo. Такі результати щорічного дослідження «Вибір рекламодавця 2025» оприлюднила Всеукраїнська рекламна коаліція спільно з Factum Group.
Ключові факти
- Топ-5 комунікаційних агенцій «Вибір рекламодавця 2025» – Banda, Gres Todorchuk, Saatchi & Saatchi Ukraine, Postmen та I am IDEA.
- Серед медійних агенцій лідерами стали Promodo, dentsu X Ukraine, Carat Ukraine, Netpeak та OMD Optimum Media Ukraine.
Контекст
У 2025 році в опитуванні взяли участь 192 респонденти, які представляли 171 компанію-рекламодавця. До загального рейтингу увійшли 89 комунікаційних і 39 медійних агенцій.
Результати рейтингу відображають реальний вибір бізнесу та є індикатором довіри на ринку маркетингових комунікацій, зазначають у ВРК.
В дослідженні брали участь представники компаній-рекламодавців, відповідальні за вибір агентств для брендів: маркетинг-директори, фахівці маркетингових департаментів, власники бізнесів і топменеджери.
Рейтинг «Вибір рекламодавця» Всеукраїнська рекламна коаліція проводить щороку з 2019-го. Повні рейтинги можна подивитися на сайті ВРК.
У рейтингу 2024 року лідером серед комунікаційних агенцій також була Banda, а Gres Todorchuk посідала друге місце. Водночас лідером серед медійних агенцій у 2024-му була – Carat Ukraine.
