Минэкономики Украины и американская авиастроительная компания Bell Textron Inc. подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию промышленного сотрудничества в сфере авиационных технологий. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба украинского ведомства. Подписание состоялось на международной выставке AUSA 2025 в Вашингтоне.

Подробности

Документ создает предпосылки для запуска производственных и сервисных центров в Украине.

Bell Textron Inc хочет развивать в Украине собственную производственную базу для сборки, технического обслуживания и ремонта вертолетов. «Это позволит не только создать новые рабочие места, но и фактически возродить национальную вертолетную отрасль», – считают в Минэкономики.

В рамках договоренностей компания Bell приступит к локализации производства в Украине: откроет представительство, создаст центр конечной сборки и испытаний (FACO) и рассмотрит возможность основания совместного предприятия с украинскими партнерами.

Компания передаст технологии, оборудование и инструменты, необходимые для запуска производства, и обеспечит подготовку и стажировку украинских инженеров и технических специалистов в США, а затем на новом предприятии в Украине.

Эти шаги дадут старт лицензионному производству вертолетов и усилят авиационную промышленность Украины, подчеркнули в ведомстве.

Меморандум подписали заместитель министра экономики Виталий Киндратов и исполнительный вице-президент Bell по стратегическим целям Джеффри Шлессер в присутствии гендиректора Bell Textron Inc Лизы Атертон

Контекст

Bell Textron Inc – американская авиастроительная компания со штаб-квартирой в Форт-Ворте, штат Техас, входящая в состав корпорации Textron. Основанная в 1935 году, Bell является одним из ведущих мировых производителей вертолетов, конвертопланов и аэрокосмических систем, которые используют Вооруженные силы США, стран НАТО и гражданские операторы в более чем 120 странах мира. Компания имеет многолетний опыт в производстве инновационной авиационной техники, включая модели UH-1 Iroquois (Huey), AH-1 Cobra, V-22 Osprey и Bell 505 Jet Ranger X.

Bell Textron Inc в первой половине 2025 года заработала $2 млрд, что на 31% больше, чем в прошлом, благодаря военным контрактам ($1,3 млрд) и продажам коммерческих вертолетов ($717 млн); прибыль выросла на 5%, до $170 млн, несмотря на скачок расходов на исследования ($77 млн); в 2024 году доход составил $3,6 млрд, а инвестиции в новый завод в Техасе ($429 млн) и контракты с правительством США (свыше $1 млрд) вместе с привлечением $500 млн через облигации обеспечивают прогнозируемый денежный поток в $1 млрд в 2025 году.