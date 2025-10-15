Підписка від 49 грн
Американський виробник гелікоптерів Bell Textron хоче відкрити офіс та виробництво в Україні

Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Гелікоптери Bell Textron на Dubai Airshow /Getty Images

Мінекономіки України та американська авіабудівна компанія Bell Textron Inc підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку промислової співпраці у сфері авіаційних технологій. Про це 15 жовтня повідомляє пресслужба українського відомства. Підписання відбулося під час міжнародної виставки AUSA 2025 у Вашингтоні.

  • Документ створює передумови для запуску в Україні виробничих і сервісних центрів.
  • Bell Textron Inc хоче розвивати в Україні власну виробничу базу для складання, технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів. «Це дозволить не лише створити нові робочі місця, а й фактично відродити національну гвинтокрилу галузь», – вважають в Мінекономіки.
  • У межах домовленостей компанія Bell розпочне локалізацію виробництва в Україні: відкриє представництво, створить центр кінцевого складання та випробувань (FACO) і розгляне можливість заснування спільного підприємства з українськими партнерами.
  • Компанія передасть технології, обладнання та інструменти, необхідні для запуску виробництва, та забезпечить підготовку і стажування українських інженерів і технічних фахівців у США, а згодом – на новому підприємстві в Україні.
  • Ці кроки дадуть старт ліцензійному виробництву гелікоптерів і посилять авіаційну промисловість України, наголосили у відомстві.
Американський виробник гелікоптерів Bell Textron хоче відкрити офіс та виробництво в Україні /Фото 1

Меморандум підписали заступник міністра економіки Віталій Кіндратів та виконавчий віцепрезидент Bell зі стратегічних цілей Джеффрі Шльоссер у присутності гендиректорки Bell Textron Inc Лізи Атертон

Контекст

Bell Textron Inc – американська авіабудівна компанія зі штаб-квартирою у Форт-Ворті, штат Техас, яка входить до складу корпорації Textron. Заснована в 1935 році, Bell є одним із провідних світових виробників гелікоптерів, конвертопланів і аерокосмічних систем, які використовують Збройні сили США, країн НАТО та цивільні оператори у понад 120 країнах світу. Компанія має багаторічний досвід у виробництві інноваційної авіаційної техніки, включно з моделями UH-1 Iroquois (Huey), AH-1 Cobra, V-22 Osprey та Bell 505 Jet Ranger X.

Bell Textron Inc у першій половині 2025 року заробила $2 млрд, що на 31% більше, ніж торік, завдяки військовим контрактам ($1,3 млрд) і продажам комерційних вертольотів ($717 млн); прибуток зріс на 5% до $170 млн, попри стрибок витрат на дослідження ($77 млн); у 2024 році дохід склав $3,6 млрд, а інвестиції в новий завод у Техасі ($429 млн) та контракти з урядом США (понад $1 млрд) разом із залученням $500 млн через облігації забезпечують прогнозований грошовий потік у $1 млрд у 2025 році.

Матеріали по темі

