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«Могут удвоить расходы на Украину». Немецкий Quantum Systems, производящий на украинском заводе разведывательные дроны, стал единорогом. Что изменится

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

Quantum Systems єдиноріг, інвестиції в DefenceTech /предоставлено пресс-службой

Quantum Systems производит 40 БПЛА в месяц в Украине, говорит директор локального подразделения Александр Бережный. Фото предоставлено пресс-службой

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Немецкий производитель разведывательных дронов Quantum Systems, имеющий R&D-центр и завод в Украине, получил оценку в $1 млрд. В развитие локального производства компания вложила около €7 млн ​​и уже выпускает 40 разведывательных БПЛА Vector в месяц. Новый статус и финансирование поможет расширить представительство в Украине и предоставит больше возможностей для инвестиций в местные DefenceTech-стартапы. Станет ли украинское направление ключевым для дальнейшего роста компании?

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