«Могут удвоить расходы на Украину». Немецкий Quantum Systems, производящий на украинском заводе разведывательные дроны, стал единорогом. Что изменится

Немецкий производитель разведывательных дронов Quantum Systems, имеющий R&D-центр и завод в Украине, получил оценку в $1 млрд. В развитие локального производства компания вложила около €7 млн ​​и уже выпускает 40 разведывательных БПЛА Vector в месяц. Новый статус и финансирование поможет расширить представительство в Украине и предоставит больше возможностей для инвестиций в местные DefenceTech-стартапы. Станет ли украинское направление ключевым для дальнейшего роста компании?