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Чешский производитель оружия Excalibur Army открыл представительство в Украине

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Чешская компания Excalibur Army, входящая в холдинг Czechoslovak Group (CSG), открыла представительство в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании. Украина занимает второе место среди рынков CSG, ведущего центральноевропейского производителя и поставщика оружия.

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Подробности

  • Офис будет заниматься обработкой заказов, документацией, техническими консультациями и содействовать сотрудничеству с украинскими партнерами.
  • Excalibur Army поставляет Украине вооружение с начала полномасштабного вторжения России, передав более 1000 единиц техники (танки, боевые машины пехоты, артиллерийские системы, реактивные установки) и более 2 млн крупнокалиберных боеприпасов.
  • В партнерстве с ООО «Украинская бронетехника» компания подготовила проект производства боеприпасов калибра 155 мм и 105 мм в Украине. Меморандум о сотрудничестве подписан в 2024 году, запуск производства запланирован на 2025-й.
  • На начальном этапе 50% производства будет локализовано с планами увеличения до 80%. Производство подразумевает изготовление 100 000 снарядов калибра 155 мм и 50 000 снарядов калибра 105 мм при наличии государственного заказа.

Контекст

Czechoslovak Group (CSG), принадлежащая чешскому предпринимателю Михалу Стрнаду, является глобальной индустриально-технологической группой, специализирующейся на производстве продуктов и технологий для обороны, аэрокосмической и автомобильной промышленности. Производственные мощности CSG расположены в Чехии, Словакии, Испании, Италии, Индии, Великобритании и США. Группа экспортирует продукцию по всему миру, инвестируя в развитие своих компаний.

В состав CSG входят Tatra Trucks (Чехия), MSM Group (Словакия), The Kinetic Group (США) и Eldis (Чехия). В 2024 году CSG объединяла более 14 000 работников, а ее консолидированный доход составил €4 млрд. Украина стала одним из важнейших рынков для Czechoslovak Group, обеспечив 42,8% от общего оборота компании.

Excalibur Army, основанная в 1995 году, является ведущим предприятием в оборонной промышленности Чехии и частью CSG. Компания специализируется на разработке, производстве и модернизации наземной военной техники. В 2024 году объем продаж Excalibur Army достиг $2,7 млрд, преимущественно за счет международных контрактов. Основное производство находится в Штернберке, Чехия. Компания инвестирует в модернизацию мощностей, научных разработок и партнерства для создания современных оборонных решений.

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