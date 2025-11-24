Минэкономики обновило перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства «Национального кэшбэка» (поддержка внутреннего спроса на украинские товары и услуги). В то же время накопленный за апрель 2026 года кэшбэк по программе будет выплачен в мае 2026 года, после чего программа завершится, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на постановление Кабмина №952 от 22 ноября 2025 года. Минэкономики позже опровергло информацию о сворачивании программы.

Подробности

Согласно опубликованному документу, кешбэк, начисленный за декабрь 2025 года, будет выплачен в феврале 2026 года только при наличии бюджетных средств в программе «Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги». Если средства на 2026 год не предусмотрены, начисление кешбэка полностью прекращается с 1 января 2026 года, а выплата за декабрь так и не состоится.

Минэкономики обновило перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства «Национального кешбэка». Из него полностью изъяли мобильную связь, кинотеатры и заведения питания. Изменения объясняют подготовкой к запуску новой программы «Зимняя поддержка», согласно которой каждый гражданин получит разовую выплату 1000 гривен на карточку «Нацкешбэка». Категории расходов унифицировали, оставив в основном базовые и необходимые потребности.

Впервые разрешили тратить кешбэк в супермаркетах и ​​бакалейных магазинах (коды МСС 5411 и 5499).

Кроме того, по-прежнему можно оплачивать коммунальные услуги (электричество, газ, отопление, вода), покупать продукты на рынках и в специализированных магазинах, полуфабрикаты, товары торговых автоматов, лекарства в аптеках, книги и печатную продукцию, пользоваться почтовыми услугами и направлять средства на благотворительность.

В то же время остается длинный список запретов: стройматериалы и ремонтные услуги, туризм и гостиницы, пригородный транспорт и ж/д билеты, лизинг, интернет и мобильная связь, спутниковое телевидение, рестораны и кафе, страхование, медицинские и косметологические услуги, развлечения, детские сады, школы, университеты и т.д.

Обновленные правила действуют до 30 июня 2026 года.

Минэкономики не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы Национального кэшбэка в 2026 году. Изменения в нормативных актах касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивании программы, говорится в сообщении пресс-службы. «Программа продолжается, а все процессы работают в обычном режиме. В частности, продолжается подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, работа с участниками, обновление списков производителей», — подчеркнуло Минэкономики.

Контекст

В октябре правительство объявило запуск программы «Зимняя поддержка». Речь идет о комплексе инициатив – от финансовой помощи до бесплатного проезда поездом. Каков новый пакет поддержки от правительства и президента, читайте в материале Forbes Ukraine.

Кабинет министров ожидает до 14 млн получателей единовременного государственного пособия по программе «Зимняя поддержка» в 1000 грн для взрослых и детей, а также 6500 грн для наиболее уязвимых категорий. На выплаты правительство предусмотрело около 14 млрд грн.

На 24 ноября более 10 млн украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы «Зимняя поддержка». 1,7 млн совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также произведено 253 000 выплат на детей, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Подать заявку можно до 24 декабря.