Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Национальный кэшбэк». Правительство обновило перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства (уточнено)

Forbes
Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Минэкономики обновило перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства «Национального кэшбэка» (поддержка внутреннего спроса на украинские товары и услуги). В то же время накопленный за апрель 2026 года кэшбэк по программе будет выплачен в мае 2026 года, после чего программа завершится, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на постановление Кабмина №952 от 22 ноября 2025 года. Минэкономики позже опровергло информацию о сворачивании программы.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Подробности

  • Согласно опубликованному документу, кешбэк, начисленный за декабрь 2025 года, будет выплачен в феврале 2026 года только при наличии бюджетных средств в программе «Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги». Если средства на 2026 год не предусмотрены, начисление кешбэка полностью прекращается с 1 января 2026 года, а выплата за декабрь так и не состоится.
  • Минэкономики обновило перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства «Национального кешбэка». Из него полностью изъяли мобильную связь, кинотеатры и заведения питания. Изменения объясняют подготовкой к запуску новой программы «Зимняя поддержка», согласно которой каждый гражданин получит разовую выплату 1000 гривен на карточку «Нацкешбэка». Категории расходов унифицировали, оставив в основном базовые и необходимые потребности.
  • Впервые разрешили тратить кешбэк в супермаркетах и ​​бакалейных магазинах (коды МСС 5411 и 5499).
  • Кроме того, по-прежнему можно оплачивать коммунальные услуги (электричество, газ, отопление, вода), покупать продукты на рынках и в специализированных магазинах, полуфабрикаты, товары торговых автоматов, лекарства в аптеках, книги и печатную продукцию, пользоваться почтовыми услугами и направлять средства на благотворительность.
  • В то же время остается длинный список запретов: стройматериалы и ремонтные услуги, туризм и гостиницы, пригородный транспорт и ж/д билеты, лизинг, интернет и мобильная связь, спутниковое телевидение, рестораны и кафе, страхование, медицинские и косметологические услуги, развлечения, детские сады, школы, университеты и т.д.
  • Обновленные правила действуют до 30 июня 2026 года.
  • Дополнено. Минэкономики не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы Национального кэшбэка в 2026 году. Изменения в нормативных актах касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивании программы, говорится в сообщении пресс-службы.
  • «Программа продолжается, а все процессы работают в обычном режиме. В частности, продолжается подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, работа с участниками, обновление списков производителей», — подчеркнуло Минэкономики.

Контекст

В октябре правительство объявило запуск программы «Зимняя поддержка». Речь идет о комплексе инициатив – от финансовой помощи до бесплатного проезда поездом. Каков новый пакет поддержки от правительства и президента, читайте в материале Forbes Ukraine.

Кабинет министров ожидает до 14 млн получателей единовременного государственного пособия по программе «Зимняя поддержка» в 1000 грн для взрослых и детей, а также 6500 грн для наиболее уязвимых категорий. На выплаты правительство предусмотрело около 14 млрд грн.

На 24 ноября более 10 млн украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы «Зимняя поддержка». 1,7 млн совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также произведено 253 000 выплат на детей, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Подать заявку можно до 24 декабря.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні