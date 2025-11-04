Кабінет Міністрів очікує до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою «Зимова підтримка» у 1000 грн для дорослих та дітей, а також 6500 грн для найбільш вразливих категорій. На виплати уряд передбачив близько 14 млрд грн, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 4 листопада на зустрічі із журналістами.

Деталі

Орієнтовний старт подачі заявок – з 15 листопада по 15 грудня 2025 року. За словами Свириденко, уряд очікує від 10 до 14 млн заявок, із них до 3 млн – на дітей.

Допомога у 1000 грн буде доступна дорослим і дітям, а 6500 грн – найбільш вразливим категоріям.

Отримати кошти не зможуть українці, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книжок або спрямувати на благодійність – зокрема, на рахунки Сил безпеки та оборони чи волонтерських фондів.

Цьогоріч із держбюджету виділено 4,4 млрд грн на виплати 6500 грн для тих, хто «найбільше потребує допомоги», розповів міністр соціальної політики Денис Улютін. Йдеться про дітей під опікою чи піклуванням, дітей з інвалідністю, вихованців прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, людей з інвалідністю I групи серед ВПО, дітей із малозабезпечених родин, а також одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.

Кошти зараховуватимуться на спеціальний рахунок або «Дія.Картку» та будуть доступні для витрат упродовж 180 днів. Їх можна буде використати на одяг, взуття, ліки чи вітаміни.

Контекст

Минулорічну «Зимову підтримку» попросили ​​14,4 млн українців. За даними Мінекономіки, вона стала наймасовішою програмою фінансової підтримки населення. Найбільшу кількість заявок українці подали через «Дію». Зокрема, за прямими заявками зверталися через «Дію» – 12 млн українців, банки-партнери – 577 000 і Укрпошту – 130 000.

Ще 1,7 млн українців отримали допомогу через «Укрпошту» за списками Мінсоцполітики, йдеться про пенсіонерів, людей з інвалідністю і мешканців прифронтових територій.

Минулого тижня уряд оголосив запуск програми «зимової підтримки». Йдеться про комплекс ініціатив – від фінансової допомоги до безкоштовного проїзду потягом. Як виглядає новий пакет підтримки від уряду та президента, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.