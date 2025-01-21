Как «Зимова єПідтримка», «Нацкешбек» и сертификаты для 18-летних увеличили продажи издательств и книжных магазинов. Исследование «Читомо»

За первые шесть недель действия госпрограммы «Зимова єПідтримка» украинцы потратили около 94 млн грн на книги, говорится в исследовании медиа «Читомо» со ссылкой на слова главы отдела стратегической работы и аналитики Украинского института книги Юрия Марченко. Это 2,5% от общих затрат по программе.

Ключевые факты

На 7 января 2025 количество чеков на приобретение книг за так называемую тысячу Зеленского достигло 135 000. Средний чек – 696 грн, отметил Марченко.

Расходы на книги с «Зимової єПідтримки» и «Нацкешбека» вместе составляют 108 621 369 грн, по данным и.о. главы Ассоциации издателей и книгораспространителей Александра Красовицкого по состоянию на 18 января.

и вместе составляют 108 621 369 грн, по данным и.о. главы Ассоциации издателей и книгораспространителей Александра Красовицкого по состоянию на 18 января. В издательстве «Ранок» доля всех трех программ в общих продажах составляет 1,2%, рассказал гендиректор Виктор Круглов.

Запуск «Зимової єПідтримки» пришелся на самый горячий период книжного рынка, поэтому оценить влияние программы сложно, отметила CEO Vivat Юлия Орлова. «Возможно, он станет более заметным во время второй волны выплат», – добавила она.

Интерес к книгам на сайте издательства «Богдан» вырос на 20–30% на старте программы, а на сайте сети «Дом Книги» – в 3–4 раза. Продажи издательства «Видавництво» через книжные магазины – участники программ выросли на 20–50% в зависимости от магазина. А продажи издательства «Сафран» через дистрибьюторов в декабре 2024 года выросли вдвое против декабря 2023-го.

«Определенный всплеск был заметен вначале декабря, когда только стартовала программа, он продолжался до Нового года», – рассказала основательница издательства ArtBooks Анна Похлебаева. В книжных магазинах Readeat зафиксировали рост продаж на 11% после запуска программы «єКнига» и на 93% после запуска «Зимової єПідтримки». А в «Книжковому магазині Є» вовлеченность читающей аудитории увеличилась в 1,5–2 раза.

и на 93% после запуска «Зимової єПідтримки». А в «Книжковому магазині Є» вовлеченность читающей аудитории увеличилась в 1,5–2 раза. Интерес к книгам на сайте Yakaboo вырос на 40% после запуска программ. «Сейчас ощутим спад, но он в основном обусловлен ожиданием новой волны выплат. Для книжной индустрии эта программа стала хорошей поддержкой», – сказал CEO Yakaboo Евгений Воловиченко.

Контекст

В конце 2024 года в Украине действовали сразу три государственных программы, полностью или частично направленные на поддержку книгоиздательства. В сентябре 2024 года началось тестирование программы «Національний кешбек», по которой граждане могут получить компенсацию 10% стоимости приобретенных украинских товаров. Первые выплаты были в октябре.

В период с сентября по ноябрь накопления украинцев по программе росли в геометрической прогрессии. Если в сентябре граждане получили 37,2 млн грн, то уже в ноябре эта сумма была в три раза больше – 125 млн грн. А в ноябре накопления по программе выросли до 250 млн грн. Следующие выплаты за декабрь и январь состоятся в феврале. По подсчетам Минэкономики, эффект от программы составляет 0,001% ВВП.

1 декабря правительство запустило госпрограмму «Зимова єПідтримка». До 28 февраля 2025 года граждане могут подать заявку на получение 1000 грн – потратить эти средства можно до 31 декабря 2025 года.

В отличие от «поддержки» 2021-го, когда деньги в основном тратили на покупку книг, посещение театров, музеев, кинотеатров или спортзалов, на этот раз «тысячей Зеленского» можно оплатить также коммунальные услуги, мобильную связь, лекарства или отправить эти средства на нужды ВСУ. По данным министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в первые две недели действия «Зимової єПідтримки» 63% средств были направлены на оплату коммунальных услуг, еще 17% – на мобильную связь.

16 декабря правительство запустило программу «єКнига». За ней люди, которым исполнилось 18 лет в 2024 и 2025 году, могут получить сертификаты на 908 грн для покупки книг.