Курс биткоина впервые за два месяца превысил $90 000

Биткоин достиг самого высокого уровня с начала марта. Главная криптовалюта растет из-за ослабления доллара и повышенного интереса инвесторов к нему как к средству сохранения стоимости в условиях торговой неопределенности. Об этом пишет Bloomberg 22 апреля.
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Подробности
- По состоянию на 17:20 по Киеву во вторник биткоин вырос на 2,59% и торговался на уровне $90 334, такие данные приводит CoinMarketCap.
- После резкого падения рисковых активов, вызванного заявлением президента США Дональда Трампа о введении масштабных пошлин, биткоин вырос почти на 20% от минимума 7 апреля.
- По мнению аналитиков, его поведение на рынке стало больше похожим на золото – актив, традиционно считающийся надежным в периоды неопределенности, вызванной таможенной политикой.
- Ослабление доллара способствовало отделению биткоина от американских рынков, что стало определенным облегчением для поклонников криптовалюты. Они рассчитывали на рост после прихода Трампа к власти, но первые три месяца его президентства не оправдали эти ожидания.
- Даже после апрельского скачка биткоин остается значительно ниже уровня, на котором он был на момент возвращения Трампа в Белый дом.
- По словам экспертов, нынешняя ситуация может вернуть биткоин в качестве долгосрочного инструмента для инвестиций.
- Если биткоин будет продолжать вести себя как золото, а не как технологические акции, дискуссии об его отделении от американских рынков только усилятся, говорят аналитики.
- Изменение настроений на рынке также заметно благодаря значительному притоку средств в биржевые фонды (ETF) на котируемые в США биткоины. В понедельник они привлекли $381 млн – самый большой показатель с 30 января.
- Аналитики считают, что если биткоин удержится выше $88 800, это может подтолкнуть его цену в диапазоне $92 000–94 000.
Контекст
21 апреля президент Трамп вновь раскритиковал главу ФРС Джерома Павелла, намекнув на возможность его увольнения. Эти заявления усилили обеспокоенность по поводу возможного политического влияния на денежно-кредитную политику США, что может подорвать авторитет ФРС и снизить доверие инвесторов к экономике. Кроме того, это подогрело опасения по поводу обострения торговых конфликтов, в частности между США и Китаем.
В этом году ФРС оставила процентные ставки по-прежнему после трех снижений в 2024 году. Следующее заседание запланировано на май.
ФРС действует независимо от других ветвей власти, определяя денежно-кредитную политику. Аналитики и инвесторы предупреждают, что любые попытки устранить Павелла, чей срок полномочий истекает в мае 2026 года, или давление на политику ФРС могут вызвать значительные потрясения на американских рынках.
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