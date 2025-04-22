Курс біткоїна вперше за два місяці перевищив $90 000

Біткоїн досяг найвищого рівня з початку березня. Головна криптовалюта зростає через ослаблення долара та підвищений інтерес інвесторів до нього як до засобу збереження вартості в умовах торговельної невизначеності. Про це пише Bloomberg 22 квітня.

Деталі

Станом на 17:20 за Києвом у вівторок біткоїн зріс на 2,59% і торгувався на рівні $90 334, такі дані наводить CoinMarketCap.

Після різкого падіння ризикових активів, спричиненого заявою президента США Дональда Трампа про введення масштабних мит, біткоїн зріс майже на 20% від мінімуму 7 квітня.

На думку аналітиків, його поведінка на ринку стала більше схожою на золото – актив, який традиційно вважається надійним у періоди невизначеності, викликаної митною політикою.

Ослаблення долара сприяло відокремленню біткоїна від американських ринків, що стало певним полегшенням для прихильників криптовалюти. Вони розраховували на зростання після приходу Трампа до влади, але перші три місяці його президентства не виправдали цих очікувань.

Навіть після квітневого стрибка біткоїн залишається значно нижче рівня, на якому він був на момент повернення Трампа до Білого дому.

За словами експертів, нинішня ситуація може повернути біткоїн до ролі довгострокового інструменту для інвестицій.

Якщо біткоїн і далі поводитиметься як золото, а не як технологічні акції, дискусії про його відокремлення від американських ринків лише посиляться, говорять аналітики.

Зміна настроїв на ринку також помітна завдяки значному припливу коштів у біржові фонди (ETF) на біткоїни, що котируються в США. У понеділок вони залучили $381 млн – найбільший показник із 30 січня.

Аналітики вважають, що якщо біткоїн утримається вище $88 800, це може підштовхнути його ціну до діапазону $92 000-94 000.

Контекст

21 квітня президент Трамп знову розкритикував голову ФРС Джерома Павелла, натякнувши на можливість його звільнення. Ці заяви посилили занепокоєння щодо можливого політичного впливу на грошово-кредитну політику США, що може підірвати авторитет ФРС і знизити довіру інвесторів до економіки. Крім того, це підігріло побоювання щодо загострення торговельних конфліктів, зокрема між США та Китаєм.

Цього року ФРС залишила процентні ставки без змін після трьох знижень у 2024 році. Наступне засідання заплановане на травень.

ФРС діє незалежно від інших гілок влади, визначаючи грошово-кредитну політику. Аналітики та інвестори попереджають, що будь-які спроби усунути Павелла, чий термін повноважень завершується у травні 2026 року, або тиск на політику ФРС можуть викликати значні потрясіння на американських ринках.