Трамп усилил давление на главу ФРС: требует «немедленно» снизить ставки

Президент США Дональд Трамп усилил давление на главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, назвав его «главным неудачником» и заявив, что экономика США может замедлиться, если процентные ставки не снизят «немедленно», пишет CNBC .

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Многие эксперты призывают к «превентивному понижению» процентных ставок, написал Трамп в Truth Social. Он утверждает, что в США практически нет инфляции, а цены на энергоносители и большинство товаров снижаются. По его словам, если Пауэлл не снизит ставки, экономика может пострадать.

Трамп вместе со своей командой рассматривает возможность увольнения главы ФРС до завершения его каденции в мае 2026 года.

Попытка уволить Пауэлла может обрушить фондовые рынки США, предупреждают аналитики. В понедельник индекс Dow Jones упал на 750 пунктов (около 2%), а Nasdaq – на 2,6%. Доллар США достиг самого низкого уровня с 2022 года, тогда как цена на золото достигла рекордной отметки.

Контекст

Дональд Трамп, назначивший Джерома Пауэлла главой ФРС во время своего первого президентского срока, неоднократно обвинял его в недостаточно активном смягчении монетарной политики.

Атаки Трампа на Пауэлла усилились после того, как глава ФРС заявил, что торговая война президента, в частности введение тарифов, может сдерживать экономический рост и подогревать инфляцию.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщал, что администрация Трампа составила список кандидатов на должность главы ФРС и начнет собеседование с ними осенью 2025 года.

Фондовые рынки США уже испытывают давление из-за неопределенности, связанной с тарифными планами администрации Трампа. Инвесторы ищут безопасные активы, что повысило спрос на золото и повлияло на рост доходности 10-летних государственных облигаций США.