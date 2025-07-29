Британский Верховный суд отклонил апелляцию миллиардера Евгения Швидлера против санкций, введенных за его связи с Романом Абрамовичем и российской компанией Evraz. Это решение продолжило победную серию правительства Великобритании в судах по санкциям против российских лиц после вторжения РФ в Украину, пишет Reuters .

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Швидлер обжаловал санкции, утверждая, что пострадал несправедливо, поскольку другие крупные бизнесы с более сильными связями с Россией, в частности BP, не попали под санкции.

Однако четверо из пяти судей Верховного суда отклонили апелляцию, признав, что санкции были оправданными. Судьи подчеркнули, что существует «рациональная связь» между давлением на Швидлера и побуждением его дистанцироваться от поддержки российской агрессии. Санкции, по словам суда, также служат сигналом для других влиятельных лиц, что сотрудничество с российским бизнесом имеет политические последствия.

Швидлер, имеющий гражданство США и Великобритании, заявил, что санкции разрушили его бизнес и негативно повлияли на жизнь его семьи. Он назвал решение суда «возвращением в СССР» и подверг критике британскую политику за политизированность и «сигнал добродетели».

Один из судей, Джордж Леггатт, выступил с отдельным мнением, назвав причины санкций «слабыми» и не оправдывающими ограничение личной свободы.

В этом же решении суд отклонил отдельную апелляцию российского бизнесмена-застройщика Сергея Науменко, чья суперъяхта стоимостью €44 млн была арестована в Лондоне.

Контекст

После полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания уже ввела санкции против более чем 1700 физических и юридических лиц.

Евгений Швидлер, чье состояние Forbes оценивает в $1,6 млрд, был внесен в санкционный список Британии в марте 2022 года. Причиной стали его связи с экс-владельцем футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем.

Швидлер занимал ключевые позиции в нефтяной компании «Сибнефть» (позже переименована в «Газпром нефть»), где был президентом с 1998 по 2005 год и имел значительную долю в компании через партнерство с Абрамовичем. В 2005 году эту компанию выкупил «Газпром».

Швидлер является совладельцем инвестиционной компании Millhouse Capital, которую он основал вместе с Абрамовичем. Она управляет всевозможными активами, включая недвижимость, металлургию и другие сектора. Через Millhouse он инвестировал в проекты в России и за границей.