Британський Верховний суд відхилив апеляцію мільярдера Євгена Швідлера проти санкцій, запроваджених за його зв’язки з Романом Абрамовичем та російською компанією Evraz. Це рішення продовжило переможну серію уряду Великої Британії в судах щодо санкцій проти російських осіб після вторгнення РФ в Україну, пише Reuters .

Деталі

Швідлер оскаржив санкції, стверджуючи, що постраждав несправедливо, оскільки інші великі бізнеси «з сильнішими зв’язками з Росією, зокрема BP, не потрапили під санкції».

Однак четверо з п’яти суддів Верховного суду відхилили апеляцію, визнавши, що санкції були виправданими. Судді наголосили, що існує «раціональний зв’язок» між тиском на Швідлера та бажанням його дистанціюватися від підтримки російської агресії. Санкції, за словами суду, також слугують сигналом для інших впливових осіб, що співпраця з російським бізнесом має політичні наслідки.

Швідлер, який має громадянство США та Великої Британії, заявив, що санкції зруйнували його бізнес і негативно вплинули на життя його родини. Він назвав рішення суду «поверненням до СРСР» та розкритикував британську політику за політизованість і «сигнал доброчесності».

Один із суддів, Джордж Леггатт, виступив з іншою думкою, назвавши причини санкцій «слабкими» і такими, що не виправдовують обмеження особистої свободи.

У цьому ж рішенні суд відхилив окрему апеляцію російського бізнесмена-забудовника Сергія Науменка, чию суперʼяхту вартістю €44 млн було заарештовано в Лондоні.

Контекст

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 1700 фізичних та юридичних осіб.

Євгена Швідлера, чиї статки Forbes оцінює у $1,6 млрд, було внесено до санкційного списку Британії в березні 2022 року. Причиною стали його зв’язки з ексвласником футбольного клубу «Челсі» Романом Абрамовичем.

Швідлер займав ключові позиції в нафтовій компанії «Сибнефть» (пізніше перейменована на «Газпром нафта»), де був президентом із 1998 по 2005 рік і мав значну частку в компанії через партнерство з Абрамовичем. У 2005 році цю компанію викупив «Газпром».

Швідлер є співвласником інвестиційної компанії Millhouse Capital, яку він заснував разом із Абрамовичем. Вона управляє різноманітними активами, включаючи нерухомість, металургію та інші сектори. Через Millhouse він інвестував у проєкти в Росії та за кордоном.