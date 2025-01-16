Бизнес-сообщество призвало Верховную Раду не принимать проекты закона об отмене «правок Лозового»

Ряд ведущих бизнес-объединений высказался против принятия законопроекта №12367, который внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс и Закон «О прокуратуре», говорится в их совместном заявлении 16 января. Они отмечают, что предложенные изменения могут создать дополнительные рычаги влияния на предпринимателей и потенциальное давление на бизнес, а также создать основания для произвола правоохранительных органов.

Ключевые факты

Согласно заявлению, Федерация работодателей Украины, Ассоциация Предпринимателей-ветеранов АТО, Союз украинских предпринимателей, Союз Diia.City United, Манифест 42, Коалиция бизнес-сообществ за модернизацию Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Международное бизнес-сообщество Board, Торгово-промышленное палата Украины глубоко обеспокоены проектом закона №12367, а также альтернативными №12367-1, №12367-2, №12367-3.

По их словам, предложенные изменения создают риски нарушения принципа презумпции невиновности, принципа состязательности сторон и возложения бремени доказывания на сторону защиты, что существенно влияет на бизнес-среду Украины.

Предприниматели отмечают, что проекты предусматривают автоматическое продление сроков досудебного расследования, а также отсутствие автоматизма закрытия дел в связи с истечением сроков досудебного расследования и переложения бремени доказывания на сторону защиты.

Отмечается, что «из-за такой неопределенности и возможности злоупотреблений правоохранители будут направлять обвинительные акты в суды, а на этапе подготовительного производства уже ничего нельзя будет сделать, как это сейчас предусмотрено, и стороне защиты нужно будет проходить всю процедуру судебного разбирательства».

Бизнес-сообщество считает, что такие изменения вносят еще большую неопределенность в рамках уголовных производств, парализации и блокирования его хозяйственной и коммерческой деятельности из-за следственных действий и затягивания сроков.

Бизнес призвал Верховную Раду и народных депутатов не поддерживать указанные законопроекты и инициировать обсуждение с представителями бизнеса, экспертами и общественностью для разработки изменений, которые будут способствовать улучшению доступа к правосудию без создания дополнительных рисков для бизнеса.

Контекст

Кабинет министров вынес на рассмотрение парламента законопроект №12367 об отмене так называемых правок Лозового 30 декабря 2024 года. Проект закона разработан во исполнение Меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом в рамках программы расширенного финансирования.

В Меморандуме указано, что законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые позволят Специализированной антикоррупционной прокуратуре управлять запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи, а также рационализировать последствия истечения сроков досудебного расследования (в частности, по делам о коррупции), что нивелирует действие норм «правок Лозового».

НАБУ и САП призвали парламент поддержать законопроект №12367-3. Они отмечали, что он направлен на повышение эффективности досудебного расследования и обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения.

9 января Transparency International Ukraine рекомендовала доработать проект закона, поскольку определенные его положения являются «рисковыми и несовершенными».