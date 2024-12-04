Верховная Рада приняла закон, предусматривающий ограничение деятельности юрлица. Бизнес просил снять проект с рассмотрения

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11443, предусматривающий «временное ограничение деятельности юридического лица». Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк 4 декабря. Украинский бизнес призвал парламент снять этот законопроект с рассмотрения из-за «коррупционного давления правоохранителей».
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Подробности
- За законопроект проголосовали 261 депутат. Документ вносит в Уголовный процессуальный кодекс Украины новое понятие «временное ограничение деятельности юридического лица», предусматривающее запрет на определенные виды деятельности.
- Документ предусматривает, в частности, определение оснований для применения уголовной ответственности к юрлицам.
- Принятый закон повышает штрафы для юрлиц и предусматривает «временные ограничения на деятельность компаний».
- Такие меры могут быть применены на срок от шести месяцев до трех лет.
Контекст
Общественное движение «Манифест 42» заявило, что законопроект №11443 нарушает статью 42 Конституции, которая гарантирует право граждан на предпринимательскую деятельность, разрешенную законом. Ранее движение предупреждало, что в случае принятия этого документа обратится в Конституционный Суд.
Организация призвала Верховную Раду проявить ответственность перед обществом и «не позориться принятием скандального закона о коррупционном давлении на бизнес». В случае принятия законопроекта №11443 общественное движение «Манифест 42» пообещало инициировать представление в Конституционный Суд.
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