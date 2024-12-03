«Коррупционное давление на бизнес». «Манифест 42» просит Раду снять с рассмотрения законопроект об ограничении деятельности юрлица

Общественное движение «Манифест 42» просит Верховную Раду снять с рассмотрения законопроект №11443, предоставляющий правоохранителям во время уголовного производства по собственному усмотрению инициировать «ограничение деятельности» любого бизнеса. Об этом говорится в заявлении организации предпринимателей, которое Forbes Ukraine получил 3 декабря.

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Бизнес-сообщество считает, что реализация этой идеи на практике создает условия для увеличения коррупционного давления на бизнес и несет угрозы экономике и национальной безопасности Украины.

Законопроект №11443 внедряет в Уголовный процессуальный кодекс Украины новое понятие – «временное ограничение деятельности юридического лица», то есть запрет осуществлять определенный вид деятельности. Это прямо нарушает ст. 42 Конституции, которая гарантирует украинским гражданам право на разрешенную законом предпринимательскую деятельность, заявил «Манифест 42».

Организация призвала Верховную Раду проявить ответственность перед обществом и «не позориться принятием скандального закона о коррупционном давлении на бизнес».

В случае принятия законопроекта №11443 общественное движение «Манифест 42» обещает инициировать представление в Конституционный Суд.

Законопроект №11443 предварительно запланирован для рассмотрения во втором чтении Верховной Радой в течение текущей сессионной недели 3–6 декабря.

Контекст

Законопроект №11443 разрешает правоохранителям инициировать временный запрет на осуществление предприятиями следующих видов деятельности:

1) участвовать в публичных закупках;

2) пользоваться лицензией (остановить действие лицензии);

3) участвовать в приватизации государственного и коммунального имущества;

4) участвовать в аренде государственного и коммунального имущества (в том числе продлении договора аренды);

5) получать, продлевать срок действия специального разрешения на пользование недрами (в том числе остановка действия специального разрешения на пользование недрами);

6) участвовать в органах социального трехстороннего диалога;

7) покупать облигации внутренних государственных займов Украины;

8) создавать и участвовать в работе саморегулируемых организаций;

9) предоставлять и получать рекламу;

10) осуществлять спонсорство;

11) участвовать в государственно-частном партнерстве;

12) участвовать в совместных предприятиях.

Предусматривается «временное ограничение в получении прав и преимуществ». В частности, речь идет о запрете:

1) получать любые льготы и активы от государства и общества;

2) привлекать, использовать, осваивать средства международных технических и международных финансовых операций;

3) получать государственную помощь субъектами хозяйствования (быть получателем государственной помощи);

4) приобретать статус резидента «Дія.City»;

5) получать государственную и другую финансовую поддержку экспортной деятельности.