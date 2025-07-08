Бизнес-сообщество обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием пересмотреть решение Кабинета Министров и назначить Александра Цивинского, рекомендованного Комиссией по отбору, на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом говорится в заявлении , опубликованном в Телеграмм-канале «Коалиции бизнеса за модернизацию» 8 июля.

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Бизнес-сообщество подчеркнуло, что реформа БЭБ уже три года является ключевым требованием украинского бизнеса, международных партнеров и инвесторов. «Незаконное давление на бизнес в стиле «налоговой милиции» остается одним из главных препятствий для инвестиционной привлекательности Украины, что приводит к снижению производительности труда, доходов бюджета, уровня занятости и реальных зарплат», – говорится в обращении.

Представители бизнеса заявили, что президент Украины неоднократно публично обещал реформировать БЭБ, а эти обязательства закреплены в соглашениях с международными финансовыми организациями.

В контексте четвертого года войны, экономического спада, дефицита финансовых ресурсов, потребности в инвестициях в оборонную отрасль и сохранении рабочих мест игнорирование этих обязательств может негативно повлиять на решения украинских предпринимателей, иностранных инвесторов, а также на позицию международных организаций в отношении Украины.

«Во время войны необходимы решительные изменения для улучшения верховенства права и бизнес-климата. Без этого экономика не сможет обеспечить устойчивость страны», – говорится в заявлении.

Подписанты призвали правительство пересмотреть свое решение и назначить кандидата, рекомендованного Комиссией по отбору. По их мнению, это станет четким сигналом о приверженности Украины принципам верховенства права и международным обязательствам.

Обращение поддержали Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), Коалиция бизнес-сообществ за модернизацию Украины, международное бизнес-сообщество Board, Торгово-промышленная палата Украины (ТППУ), CEO Club Ukraine, Союз украинских предпринимателей (СУП), ОО «Ассоциация частных работодателей», «Ассоциация «Украинское объединение лизингодателей», ОО «Предпринимательская платформа «Действуй» Ювелиры», ГС «Национальная организация розничной торговли», ГС «Совет Бизнеса Тернопольщины» и Ассоциация лизингодателей Украины.

Контекст

Конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) длился около шести месяцев. Победителя Александра Цивинского объявили вечером 24 июня после пятичасовой задержки и попыток представителей власти в комиссии отложить конкурс.

За день до заседания конкурсная комиссия получила письмо от СБУ, в котором говорилось о якобы связях трех кандидатов, в частности Цивинского, с Россией. Содержание письма осталось конфиденциальным, но международные члены комиссии не признали изложенные в нем сведения весомыми.

Цивинский имеет 22-летний опыт работы в правоохранительных органах, начиная с должности следователя в районном отделе МВД и до руководителя подразделения детективов НАБУ. На его счету – ряд резонансных расследований, в частности дело против бывшего главы Администрации президента Сергея Пашинского и операция «Чистый город» в Киевской городской госадминистрации.

На заседании в понедельник Кабинет Министров рассмотрел рекомендацию комиссии по отбору директора БЭБ и предложил ей повторно подать до двух кандидатов, которые в полной мере отвечают всем критериям, в частности требованиям безопасности.