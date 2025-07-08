Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Нарушение процедуры и угроза транша МВФ. Правительство не поддержало кандидатуру главы БЭБ, которого избрала независимая комиссия. Что дальше ждет конкурс?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

4 хв читання

БЕБ, конкурс, Олександр Цивінський /Коллаж Анна Наконечная

Правительство не поддержало кандидатуру главы БЭБ, которого избрала независимая комиссия Фото Коллаж Анна Наконечная

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:10 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:10

Кабинет министров не поддержал кандидатуру нынешнего руководителя подразделения НАБУ Александра Цивинского на должность директора БЭБ и поручил комиссии повторно внести на голосование двух кандидатов. Это решение может существенно затянуть назначение нового руководителя бюро, которое работает без полноценного главы более двух лет. Другой риск – срыв нового транша от МВФ более чем на $430 млн. Forbes Ukraine пообщался с авторами реформы, Цивинским и членами комиссии и узнал о последствиях решения правительства

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Вечером, 7 июля, Кабинет министров не одобрил кандидатуру Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Его накануне из более чем 40 кандидатов избрала независимая конкурсная комиссия с участием международных представителей.

Члены комиссии узнали о решении Кабмина постфактум. «Сейчас у нас есть только информация с пресс-релиза», – говорит член комиссии от международных партнеров Донатас Маласкевичюс. Это подтверждает и представитель украинской стороны Олег Гиляка.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні