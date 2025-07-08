Кабинет министров не поддержал кандидатуру нынешнего руководителя подразделения НАБУ Александра Цивинского на должность директора БЭБ и поручил комиссии повторно внести на голосование двух кандидатов. Это решение может существенно затянуть назначение нового руководителя бюро, которое работает без полноценного главы более двух лет. Другой риск – срыв нового транша от МВФ более чем на $430 млн. Forbes Ukraine пообщался с авторами реформы, Цивинским и членами комиссии и узнал о последствиях решения правительства

Вечером, 7 июля, Кабинет министров не одобрил кандидатуру Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Его накануне из более чем 40 кандидатов избрала независимая конкурсная комиссия с участием международных представителей.

Члены комиссии узнали о решении Кабмина постфактум. «Сейчас у нас есть только информация с пресс-релиза», – говорит член комиссии от международных партнеров Донатас Маласкевичюс. Это подтверждает и представитель украинской стороны Олег Гиляка.