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Конкурс на главу БЭБ, планируемый к завершению в июле, заблокирован на неопределенное время. Причина – СБУ обратилась в комиссию по отбору, чтобы провести проверку кандидатов относительно связи с Россией. Что ожидает конкурс в дальнейшем?
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