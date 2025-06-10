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Конкурс на главу БЭБ приостановлен за три недели до дедлайна. СБУ проверяет связи кандидатов с Россией. Что происходит с реформой?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

2 хв читання

БЕБ, конкурс /Коллаж Анна Наконечная

Конкурс на главу БЭБ приостановлен из-за вероятных связей кандидатов с Россией. Почему реформа зависла в шаге от финала? Фото Коллаж Анна Наконечная

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Конкурс на главу БЭБ, планируемый к завершению в июле, заблокирован на неопределенное время. Причина – СБУ обратилась в комиссию по отбору, чтобы провести проверку кандидатов относительно связи с Россией. Что ожидает конкурс в дальнейшем?

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