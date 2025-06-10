Конкурс на главу БЭБ, планируемый к завершению в июле, заблокирован на неопределенное время. Причина – СБУ обратилась в комиссию по отбору, чтобы провести проверку кандидатов относительно связи с Россией. Что ожидает конкурс в дальнейшем?