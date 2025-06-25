Конкурс на главу БЭБ, который длился почти полгода, завершился. Конкурсная комиссия со второй попытки объявила имя будущего главы – им станет руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский. На его счету несколько громких расследований, в том числе дело против экс-главы Администрации президента Сергея Пашинского и операция «Чистый город» в городской госадминистрации Киева. Чего можно ожидать от нового руководителя? Разбор Forbes Ukraine