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Конкурс на главу БЭБ, который длился почти полгода, завершился. Конкурсная комиссия со второй попытки объявила имя будущего главы – им станет руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский. На его счету несколько громких расследований, в том числе дело против экс-главы Администрации президента Сергея Пашинского и операция «Чистый город» в городской госадминистрации Киева. Чего можно ожидать от нового руководителя? Разбор Forbes Ukraine
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Вечером 24 июня конкурсная комиссия Бюро экономической безопасности (БЭБ) после пяти часов задержки и попыток перенести конкурс из-за письма от Службы безопасности Украины (СБУ) выбрала победителя.
Им стал руководитель одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Цивинский. Утвердить его в должности в течение следующих 10 дней должен Кабмин.
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