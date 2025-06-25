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Конкурс со знаком СБУ. Новым директором БЭБ, возможно, станет руководитель подразделения НАБУ Цивинский. Что о нем известно и как он может изменить бюро?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

5 хв читання

БЕБ, голова, Цивінський, конкурс /коллаж Анастасия Савеленко

Новым директором БЭБ станет руководитель подразделения НАБУ Цивинский Фото коллаж Анастасия Савеленко

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Конкурс на главу БЭБ, который длился почти полгода, завершился. Конкурсная комиссия со второй попытки объявила имя будущего главы – им станет руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский. На его счету несколько громких расследований, в том числе дело против экс-главы Администрации президента Сергея Пашинского и операция «Чистый город» в городской госадминистрации Киева. Чего можно ожидать от нового руководителя? Разбор Forbes Ukraine

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Вечером 24 июня конкурсная комиссия Бюро экономической безопасности (БЭБ) после пяти часов задержки и попыток перенести конкурс из-за письма от Службы безопасности Украины (СБУ) выбрала победителя.

Им стал руководитель одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Цивинский. Утвердить его в должности в течение следующих 10 дней должен Кабмин.

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