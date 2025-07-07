Уряд на засіданні 7 липня не підтримав кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ та доручив комісії повторно внести на голосування двох кандидатів. Причина – лист від СБУ, що містить інформацію про можливі безпекові ризики, йдеться у повідомленні уряду.

Ключові факти

Члени Кабміну одноголосно погодили рішення про те, що комісія має повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

У повідомленні уряду йдеться, що таке рішення відповідає положенням закону про БЕБ та забезпечує дотримання конкурсної процедури.

Контекст

Конкурс на голову БЕБ тривав майже пів року. Переможця оголосила увечері 24 червня після пʼяти годин затримки та спроб членів комісії з боку влади перенести конкурс.

Напередодні засідання конкурсна комісія отримала лист від СБУ, який ніби вказував на зв’язки з Росією трьох кандидатів на посаду, в тому числі переможця конкурсу Цивінського. Деталі листа не розкриваються, проте міжнародні члени комісії не вважали наведені факти суттєвими.

Цивінський має 22 роки досвіду роботи в правоохоронних органах, пройшов шлях від слідчого районного відділу у структурі Міністерства внутрішніх справ (МВС) до керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

На його рахунку в бюро декілька гучних розслідувань, зокрема і справа проти ексголови Адміністрації президента Сергія Пашинського та операція «Чисте місто» у міській держадміністрації Києва.