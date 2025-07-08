Бізнес-спільнота звернулася до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою переглянути рішення Кабінету Міністрів і призначити Олександра Цивінського, рекомендованого Комісією з добору, на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це йдеться у заяві , опублікованій у Телеграм-каналі «Коаліції бізнесу за модернізацію» 8 липня.

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Бізнес-спільнота наголосила, що реформа БЕБ уже три роки є ключовою вимогою українського бізнесу, міжнародних партнерів та інвесторів. «Незаконний тиск на бізнес у стилі «податкової міліції» залишається однією з головних перешкод для інвестиційної привабливості України, що призводить до зниження продуктивності праці, доходів бюджету, рівня зайнятості та реальних зарплат», – йдеться у зверненні.

Представники бізнесу заявили, що президент України неодноразово публічно обіцяв реформувати БЕБ, а ці зобов’язання закріплені в угодах із міжнародними фінансовими організаціями.

У контексті четвертого року війни, економічного спаду, дефіциту фінансових ресурсів, потреби в інвестиціях в оборонну галузь і збереженні робочих місць ігнорування цих зобов’язань може негативно вплинути на рішення українських підприємців, іноземних інвесторів, а також на позицію міжнародних організацій щодо України.

«У час війни необхідні рішучі зміни для покращення верховенства права та бізнес-клімату. Без цього економіка не зможе забезпечити стійкість країни», – зазначається в заяві.

Підписанти закликали уряд переглянути своє рішення та призначити кандидата, рекомендованого Комісією з добору. На їхню думку, це стане чітким сигналом про відданість України принципам верховенства права та міжнародним зобов’язанням.

Звернення підтримали Європейська бізнес-асоціація (ЄБА), Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України, міжнародна бізнес-спільнота Board, Торгово-промислова палата України (ТППУ), CEO Club Ukraine, Спілка українських підприємців (СУП), ГО «Асоціація приватних роботодавців», «Асоціація Українське об’єднання лізингодавців», «Асоціація франчайзингу», ГО «Підприємницька платформа «Дій» Ювеліри», ГС «Національна організація роздрібної торгівлі», ГС «Рада Бізнесу Тернопілля» та Асоціація лізингодавців України.

Контекст

Конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) тривав майже шість місяців. Переможця Олександра Цивінського оголосили ввечері 24 червня після п’ятигодинної затримки та спроб представників влади в комісії відкласти конкурс.

За день до засідання конкурсна комісія отримала лист від СБУ, у якому йшлося про нібито зв’язки трьох кандидатів, зокрема Цивінського, з Росією. Зміст листа залишився конфіденційним, але міжнародні члени комісії не визнали викладені в ньому відомості вагомими.

Цивінський має 22-річний досвід роботи в правоохоронних органах, починаючи від посади слідчого в районному відділі МВС і до керівника підрозділу детективів НАБУ. На його рахунку – низка резонансних розслідувань, зокрема справа проти колишнього голови Адміністрації президента Сергія Пашинського та операція «Чисте місто» в Київській міській держадміністрації.

На засіданні в понеділок Кабінет Міністрів розглянув рекомендацію комісії з добору директора БЕБ і запропонував їй повторно подати до двох кандидатів, які повною мірою відповідають усім критеріям, зокрема вимогам безпеки.