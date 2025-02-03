Бизнес просит отсрочить переход на новую форму фискальных чеков еще на полгода

«Европейская Бизнес Ассоциация» обратилась в Министерство финансов с просьбой еще на шесть месяцев продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков, сообщает пресс-служба EBA 3 февраля. Ранее Минфин отсрочил переход к 1 марта.

Ключевые факты

Компании – члены ассоциации приветствовали решение Министерства финансов продлить переходный период для внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков до 1 марта.

В то же время предприниматели выявили ряд технических и операционных проблем, когда начали процесс адаптации к новым требованиям. По их словам, эти проблемы требуют дополнительного времени для решения.

В частности, ритейлеры сталкиваются с необходимостью перепрограммирования кассового оборудования во всех торговых точках, обновлением программного обеспечения для соответствия новым стандартам, информированием работников и производителей ПО, в том числе иностранных партнеров, а также проведением тестирования и устранением ошибок.

Учитывая это, ассоциация призывает Минфин продлить переходный период еще на шесть месяцев.

«Это позволит компаниям корректно обновить свои системы и программное обеспечение, а также избежать рисков штрафов за несвоевременное выполнение требований», – говорится в заявлении.

Контекст

Минфин внес изменения в форму и содержание фискальных чеков приказом от 22.11.2024 №601.

Документ предусматривает, что, независимо от того, формируется ли фискальный чек ПРРО или РРО, QR-код на фискальном чеке должен иметь прямую ссылку на сайт налоговой для проверки фискального чека. Любая другая информация в QR-коде, как и ссылки на какие-либо другие сайты, в том числе сайт продавца (предоставителя услуг) или сайт ПРРО, является нарушением и приведет к начислению штрафов налоговой.

В январе 2024 года Минфин продлил переходный период введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов до 1 марта 2025 года. До этой даты разрешено формирование регистраторами расчетных операций, версии которых включены в Государственный реестр РРО и ПРРО, документов по старой форме.