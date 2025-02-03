Бізнес просить відтермінувати перехід на нову форму фіскальних чеків ще на пів року

«Європейська Бізнес Асоціація» звернулася до Міністерства фінансів із проханням ще на шість місяців продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків, повідомляє пресслужба EBA 3 лютого. Раніше Мінфін відтермінував перехід до 1 березня.

Ключові факти

Компанії – члени асоціації привітали рішення Міністерства фінансів продовжити перехідний період для впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків до 1 березня.

Водночас підприємці виявили низку технічних та операційних проблем, коли розпочалии процес адаптації до нових вимог. За їхніми словами, ці проблеми потребують додаткового часу на вирішення.

Зокрема, ритейлери стикаються з необхідністю перепрограмування касового обладнання у всіх торговельних точках, оновлення програмного забезпечення для відповідності новим стандартам, інформування працівників і виробників ПЗ, зокрема іноземних партнерів, а також проведення тестування та усунення помилок.

З огляду на це асоціація закликає Мінфін подовжити перехідний період ще на шість місяців.

«Це дозволить компаніям коректно оновити свої системи та програмне забезпечення, а також уникнути ризиків штрафів за несвоєчасне виконання вимог», – сказано в заяві.

Контекст

Мінфін вніс зміни до форми та змісту фіскальних чеків наказом від 22.11.2024 №601.

Документ передбачає, що незалежно від того, формується фіскальний чек ПРРО чи РРО, QR-код на фіскальному чеку повинен мати пряме посилання на сайт податкової для перевірки фіскального чеку. Будь-яка інша інформація в QR-коді, як і посилання на якісь інші сайти, в тому числі сайт продавця (надавача послуг) чи сайт ПРРО, є порушенням і призводитиме до нарахування штрафів податковою.

У січні 2024-го Мінфін продовжив перехідний період запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів до 1 березня 2025 року. До цієї дати дозволено формування реєстраторами розрахункових операцій, версії яких включено до Державного реєстру РРО та ПРРО, документів за старою формою.