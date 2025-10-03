BlackRock Inc., крупнейший в мире управляющий активами, может совершить одно из крупнейших соглашений года в сфере цифровой инфраструктуры. Ее подразделение Global Infrastructure Partners (GIP) договаривается о приобретении Aligned Data Centers – крупного оператора дата-центров, ставшего одним из крупнейших инвесторов в искусственный интеллект, пишет Bloomberg .

Подробности

Aligned Data Centers оценивают в около $40 млрд. Соглашение могут объявить уже в ближайшие дни.

К сделке также присоединится MGX – инвесткомпания, созданная суверенным фондом Mubadala Investment Co., планирующая вложиться независимо от BlackRock. Mubadala уже имеет отдельные инвестиции в Aligned.

Aligned управляет 78 дата-центрами и 50 кампусами в США и Южной Америке. В январе компания привлекла более $12 млрд в виде акционерного и долгового финансирования с участием Macquarie Asset Management. В прошлом месяце она участвовала во встрече с представителями администрации Дональда Трампа о развитии ИИ-инфраструктуры.

Контекст

Для GIP это не первый шаг в секторе: вместе с KKR она владеет компанией CyrusOne, выкупленной в 2021 году за $15 млрд. BlackRock приобрела саму GIP в 2024-м за $12,5 млрд.

Интерес к Aligned и другим операторам объясняется бумом в строительстве дата-центров, удовлетворяющих растущий спрос на электроэнергию и вычислительные мощности для работы AI-приложений. Сделки в этой сфере становятся все более масштабными: Meta недавно привлекла $29 млрд для дата-центра в Луизиане, Oracle выпустила облигации на $18 млрд для развития инфраструктуры OpenAI.