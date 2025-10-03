BlackRock Inc., найбільший у світі керуючий активами, може здійснити одну з найбільших угод року у сфері цифрової інфраструктури. Її підрозділ Global Infrastructure Partners (GIP) домовляється про придбання Aligned Data Centers – великого оператора дата-центрів, який став одним із найбільших інвесторів у штучний інтелект, пише Bloomberg.
Деталі
- Aligned Data Centers оцінюють у близько $40 млрд. Угоду можуть оголосити вже найближчими днями.
- До операції також долучиться MGX – інвесткомпанія, створена суверенним фондом Mubadala Investment Co., яка планує вкластися незалежно від BlackRock. Mubadala вже має окремі інвестиції в Aligned.
- Aligned управляє 78 дата-центрами та 50 кампусами у США та Південній Америці. У січні компанія залучила понад $12 млрд у вигляді акціонерного та боргового фінансування за участі Macquarie Asset Management. Минулого місяця вона брала участь у зустрічі з представниками адміністрації Дональда Трампа про розвиток ШІ-інфраструктури.
Контекст
Для GIP це не перший крок у секторі: разом з KKR вона володіє компанією CyrusOne, викупленою у 2021 році за $15 млрд. BlackRock придбала саму GIP у 2024-му за $12,5 млрд.
Інтерес до Aligned та інших операторів пояснюється бумом у будівництві дата-центрів, які мають задовольнити зростаючий попит на електроенергію й обчислювальні потужності для роботи AI-додатків. Угоди в цій сфері стають дедалі масштабнішими: Meta нещодавно залучила $29 млрд для дата-центру в Луїзіані, Oracle випустила облігації на $18 млрд для розвитку інфраструктури OpenAI.
