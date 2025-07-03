Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

OpenAI и Oracle заключили соглашение на $30 млрд для развития ИИ-инфраструктуры

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

OpenAI подписала соглашение с Oracle на $30 млрд для аренды значительных вычислительных мощностей в датацентрах Oracle на территории США. Общая мощность составит примерно 4,5 ГВт, что эквивалентно энергопотреблению миллионов американских домохозяйств. Об этом пишет Bloomberg.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • Для обеспечения этого спроса Oracle планирует построить новые датацентры в нескольких штатах, в частности в Техасе, Мичигане, Висконсине, Вайоминге, а также рассматривает возможности в Нью-Мексико, Джорджии, Огайо и Пенсильвании. Датацентр в Техасе планируется расширить почти вдвое.
  • Соглашение является частью масштабного проекта Stargate, в рамках которого OpenAI, Oracle, SoftBank и другие компании инвестируют более $500 млрд в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.
  • После объявления о расширении сотрудничества акции Oracle выросли на 5%, достигнув рекордной отметки в $229,98 за штуку. В целом в текущем году их стоимость увеличилась на 38%, что отражает доверие инвесторов к облачному бизнесу компании.
  • Oracle активно развивает сектор облачных услуг, ориентируясь на клиентов, работающих с искусственным интеллектом, что способствует росту как доходов, так и расходов компании.
  • Кроме США, OpenAI вместе с партнерами, в том числе Oracle, Nvidia и Cisco, работает над проектом Stargate в Объединенных Арабских Эмиратах.

Контекст

В январе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман представил проект Stargate в Белом доме вместе с президентом США Дональдом Трампом, главой SoftBank Масайоси Соном и соучредителем Oracle Ларри Эллисоном. Проект предполагает вложение до $500 млрд в создание дата-центров и развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта в США.

Трамп положительно оценил инициативу OpenAI, назвав ее «проявлением веры в американский потенциал».

В начале мая OpenAI объявила о планах расширения Stargate за счет привлечения международных инвестиций, чтобы усилить технологическое превосходство США над Китаем и способствовать развитию «демократичного ИИ». В компании отметили, что этот подход направлен на поддержку глобальных ценностей, таких как свобода слова, открытые рынки и защита личных данных от массового их сбора правительствами.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні