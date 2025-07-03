OpenAI подписала соглашение с Oracle на $30 млрд для аренды значительных вычислительных мощностей в датацентрах Oracle на территории США. Общая мощность составит примерно 4,5 ГВт, что эквивалентно энергопотреблению миллионов американских домохозяйств. Об этом пишет Bloomberg .

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Для обеспечения этого спроса Oracle планирует построить новые датацентры в нескольких штатах, в частности в Техасе, Мичигане, Висконсине, Вайоминге, а также рассматривает возможности в Нью-Мексико, Джорджии, Огайо и Пенсильвании. Датацентр в Техасе планируется расширить почти вдвое.

Соглашение является частью масштабного проекта Stargate, в рамках которого OpenAI, Oracle, SoftBank и другие компании инвестируют более $500 млрд в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.

После объявления о расширении сотрудничества акции Oracle выросли на 5%, достигнув рекордной отметки в $229,98 за штуку. В целом в текущем году их стоимость увеличилась на 38%, что отражает доверие инвесторов к облачному бизнесу компании.

Oracle активно развивает сектор облачных услуг, ориентируясь на клиентов, работающих с искусственным интеллектом, что способствует росту как доходов, так и расходов компании.

Кроме США, OpenAI вместе с партнерами, в том числе Oracle, Nvidia и Cisco, работает над проектом Stargate в Объединенных Арабских Эмиратах.

Контекст

В январе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман представил проект Stargate в Белом доме вместе с президентом США Дональдом Трампом, главой SoftBank Масайоси Соном и соучредителем Oracle Ларри Эллисоном. Проект предполагает вложение до $500 млрд в создание дата-центров и развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта в США.

Трамп положительно оценил инициативу OpenAI, назвав ее «проявлением веры в американский потенциал».

В начале мая OpenAI объявила о планах расширения Stargate за счет привлечения международных инвестиций, чтобы усилить технологическое превосходство США над Китаем и способствовать развитию «демократичного ИИ». В компании отметили, что этот подход направлен на поддержку глобальных ценностей, таких как свобода слова, открытые рынки и защита личных данных от массового их сбора правительствами.