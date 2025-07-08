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Блеф Трампа уже не работает. Мировые рынки перестали реагировать на объявления новых пошлин

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп 7 июля объявил о введении новых пошлин на импорт из 14 стран, включая Японию, Южную Корею, Малайзию и Индонезию. Несмотря на это, глобальные рынки не показали резкой реакции. Инвесторы убеждены, что в итоге Трамп «сдаст назад», пишет CNBC.

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Подробности

  • Азиатские индексы во вторник выросли: Nikkei 225 поднялся на 0,3%, Kospi – на 1,8%. Европейские индексы колебались около нуля, а фьючерсы на американские акции демонстрировали умеренный рост.
  • Это резко контрастирует с обвалом рынков в апреле, когда Трамп впервые заявил об идее «зеркальных тарифов».
  • Аналитики объясняют спокойствие рынка гибкостью заявлений Трампа: «Дедлайн 1 августа – жесткий, но не на 100%», – сказал Трамп журналистам, отметив, что открыт к переговорам с партнерами.
  • Инвесторы снова делают ставку на то, что «Трамп сдаст назад» – идея, которую рынки уже окрестили как «TACO trade» (Trump Always Chickens Out, Трамп всегда отступает).
  • Аналитик AJ Bell Дэн Коутсуорс уверен, что рынки рассчитывают на отступление Трампа. «Вновь актуальный «TACO-трейд» – последние заявления по тарифам успокоили инвесторов и убрали «обрыв» дедлайна 9 июля», – отметил он.

Контекст

Накануне Белый дом разослал письма лидерам Японии, Южной Кореи, Малайзии, Казахстана, ЮАР, Лаоса, Мьянмы, Боснии и Герцеговины, Туниса, Индонезии, Бангладеш, Сербии, Камбоджи и Таиланда, где сообщил о новых ставках от 25% до 40%. Пошлины вступят в силу 1 августа.

Что касается стран, в которые Трамп пока не направил письма (ЕС, Индия, Тайвань), это может означать либо близость предварительных договоренностей, либо что в ближайшее время они получат подобные письма, считает старший экономист Capital Economics по Северной Америке Пол Эшворт. Без сделок эффективная ставка пошлин на импорт в США вырастет с нынешних 15,5% до 17,3% (в конце 2024 г. она была на уровне 2,5%).

Япония, Южная Корея и ЕС уже начали срочные переговоры с США, чтобы смягчить новые пошлины, которые планирует президент Трамп ввести с 1 августа. Правительства пытаются воспользоваться трехнедельным «окном возможностей», чтобы защитить свои ключевые экспортные отрасли.

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