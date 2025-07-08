Президент США Дональд Трамп 7 липня оголосив про запровадження нових мит на імпорт з 14 країн, зокрема Японії, Південної Кореї, Малайзії та Індонезії. Попри це глобальні ринки не показали різкої реакції. Інвестори переконані, що у підсумку Трамп «здасть назад», пише CNBC.

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Азійські індекси у вівторок зросли: Nikkei 225 піднявся на 0,3%, Kospi – на 1,8%. Європейські індекси коливалися біля нуля, а ф’ючерси на американські акції демонстрували помірне зростання.

Це різко контрастує з обвалом ринків у квітні, коли Трамп вперше заявив про ідею «дзеркальних тарифів».

Аналітики пояснюють спокій ринку гнучкістю заяв Трампа: «Дедлайн 1 серпня – твердий, але не на 100%», – сказав Трамп журналістам, зазначивши, що відкритий до переговорів із партнерами.

Інвестори знову роблять ставку на те, що «Трамп здасть назад» – ідея, яку ринки вже охрестили як «TACO trade» (Trump Always Chickens Out, Трамп завжди відступає).

Аналітик AJ Bell Ден Коутсуорс переконаний, що ринки розраховують на відступ Трампа. «Знову актуальний «TACO-трейд» – останні заяви щодо тарифів заспокоїли інвесторів і прибрали «обрив» дедлайну 9 липня», – зазначив він.

Контекст

Напередодні Білий дім розіслав листи лідерам Японії, Південної Кореї, Малайзії, Казахстану, ПАР, Лаосу, Мʼянми, Боснії і Герцеговини, Тунісу, Індонезії, Бангладеш, Сербії, Камбоджі та Таїланду, де повідомив про нові ставки від 25% до 40% на їх експорт до США. Мита набудуть чинності 1 серпня.

Що стосується країн, яких Трамп поки не торкнувся листами (ЄС, Індія, Тайвань), це може означати або близькість попередніх домовленостей, або швидке отримання ними подібних листів, вважає старший економіст Capital Economics по Північній Америці Пол Ешворт. Без угод ефективна ставка мит на імпорт до США зросте з нинішніх 15,5% до 17,3% (наприкінці 2024 року вона була на рівні 2,5%).

Японія, Південна Корея та ЄС вже розпочали термінові переговори із США, щоб помʼякшити нові мита, які президент Трамп планує запровадити з 1 серпня. Уряди намагаються скористатися тритижневим «вікном можливостей», аби захистити свої ключові експортні галузі.