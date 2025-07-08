Япония, Южная Корея и ЕС начали срочные переговоры с США, чтобы смягчить новые пошлины, которые планирует ввести президент Дональд Трамп с 1 августа. Правительства пытаются воспользоваться трехнедельным «окном возможностей», чтобы защитить свои ключевые экспортные отрасли, пишет Reuters .

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Главный торговый переговорщик Японии сообщил, что провел 40-минутный телефонный разговор с министром торговли США Говардом Латником, и отметил важность уступок для японского автопрома, при этом исключив компромиссы относительно агросектора.

Южная Корея заявила, что усилит переговоры в ближайшие недели для «взаимовыгодного результата». Трамп дал понять, что готов к гибкости, сказав: «Этот дедлайн конечный, но не на 100%».

ЕС – крупнейший торговый партнер США – также стремится заключить соглашение до 1 августа. Переговоры сосредоточены на «перебалансировании» условий торговли и предоставлении уступок отдельным отраслям, в частности авиационной, медицинской и алкогольной продукции.

Контекст

Согласно объявлению Трампа, 14 стран могут ожидать пошлины от 25% до 40% в зависимости от страны. В частности, Япония и Южная Корея попали в категорию с базовыми 25-процентными пошлинами.

Новое обострение торговой политики Трампа происходит на фоне попыток его администрации достичь более выгодных для США условий торговли накануне выборов. В июне США и Китай согласовали рамочную торговую сделку, однако ее детали остаются неопределенными.

Сейчас только у Великобритании и Вьетнама есть подтвержденные договоренности с США.

Таможенная эскалация Трампа коснется не только развитых экономик. США планируют ввести пошлины на уровне 30% для ЮАР и Боснии, 32% – для Индонезии, 35% – для Сербии и Бангладеш, 36% – для Камбоджи и Таиланда и 40% – для Лаоса и Мьянмы.