Братья Астионы выиграли аукцион по приватизации Житомирского ликеро-водочного завода. Цена лота выросла на 36%

Компания «СПК-Инвест 2021», принадлежащая братьям Василию и Евгению Астионам, стала победителем аукциона по приватизации Житомирского ликеро-водочного завода. Об этом стало известно из данных на платформе «Prozorro.Продажі».

Подробности

За предприятие, известное водкой «Президентский стандарт» и «Житомирская на бруньках», предложили 137,5 млн грн, опередив конкурента – ООО «Хлебороб-С» Сергея Рыбинского – всего на 100 грн.

У победителя есть три рабочих дня, чтобы подписать протокол торгов, и 20 рабочих дней, чтобы оплатить полную сумму.

После этого будет заключен договор купли-продажи, и завод официально перейдет в собственность компании Астионов.

Контекст

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский отменил государственную монополию на производство спирта, а с 1 июля 2020-го вступил в силу закон о либерализации спиртовой отрасли.

В сентябре 2020 года Фонд госимущества (ФГИУ) приступил к приватизации спиртзаводов. Первым частным объектом стал завод, приобретенный компанией «ЛВН Лимитед» (ТМ Nemiroff) за 55 млн грн в декабре 2020 года. К ноябрю 2021 года ФГИУ продал 30 спиртзаводов за 1,7 млрд грн, из которых 1,05 млрд грн поступило в бюджет.

8 апреля 2025-го ФГИУ объявил аукцион по продаже Житомирского ликеро-водочного завода. Комплекс включает 147 объектов недвижимости (более 24 000 кв. м), 1457 единиц оборудования, 13 земельных участков (18 га), 47 единиц транспорта и филиал в Чуднове.

Завод, расположенный в Житомире по ул. Святослава Рихтера, 38, производит спиртные напитки (КВЭД 11.01), имеет лицензии на производство и торговлю алкоголем. За 2022–2024 годы его выручка составила 347 млн ​​грн, в том числе 523 000 грн от экспорта.

Предприятие работает, не находится в аренде. Условия продажи предполагают погашение долгов по зарплате и перед бюджетом и сохранение рабочих мест в течение полугода после приватизации.