Брати Астіони виграли аукціон із приватизації Житомирського лікеро-горілчаного заводу. Ціна лота зросла на 36%

Компанія «СПК-Інвест 2021», що належить братам Василю та Євгену Астіонам, стала переможцем аукціону з приватизації Житомирського лікеро-горілчаного заводу. Про це стало відомо з даних на платформі «Prozorro.Продажі».

Деталі

За підприємство, відоме горілкою «Президентський стандарт» і «Житомирська на бруньках», запропонували 137,5 млн грн, випередивши конкурента – ТОВ «Хлібороб-С» Сергія Рибінського – лише на 100 грн.

Переможець має три робочі дні, щоб підписати протокол торгів, і 20 робочих днів, щоб сплатити повну суму.

Після цього буде укладено договір купівлі-продажу, і завод офіційно перейде у власність компанії Астіонів.

Контекст

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський скасував державну монополію на виробництво спирту, а з 1 липня 2020-го набув чинності закон про лібералізацію спиртової галузі.

У вересні 2020 року Фонд держмайна (ФДМУ) розпочав приватизацію спиртзаводів. Першим приватним об’єктом став завод, придбаний компанією «ЛВН Лімітед» (ТМ Nemiroff) за 55 млн грн у грудні 2020 року. До листопада 2021 року ФДМУ продав 30 спиртзаводів за 1,7 млрд грн, із яких 1,05 млрд грн надійшло до бюджету.

8 квітня 2025-го ФДМУ оголосив аукціон із продажу Житомирського лікеро-горілчаного заводу. Комплекс включає 147 об’єктів нерухомості (понад 24 000 кв. м), 1457 одиниць обладнання, 13 земельних ділянок (18 га), 47 одиниць транспорту та філію в Чуднові.

Завод, розташований у Житомирі на вул. Святослава Ріхтера, 38, виробляє спиртні напої (КВЕД 11.01), має ліцензії на виробництво й торгівлю алкоголем. За 2022–2024 роки його виручка становить 347 млн грн, зокрема 523 000 грн від експорту.

Підприємство працює, не перебуває в оренді. Умови продажу передбачають погашення боргів із зарплати й перед бюджетом і збереження робочих місць протягом пів року після приватизації.