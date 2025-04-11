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Брати Астіони виграли аукціон із приватизації Житомирського лікеро-горілчаного заводу. Ціна лота зросла на 36%

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Під час торгів ціна лота зросла зі 101 млн грн до 137,5 млн грн /Фонд державного майна України

Під час торгів ціна лота зросла зі 101 млн грн до 137,5 млн грн Фото Фонд державного майна України

Компанія «СПК-Інвест 2021», що належить братам Василю та Євгену Астіонам, стала переможцем аукціону з приватизації Житомирського лікеро-горілчаного заводу. Про це стало відомо з даних на платформі «Prozorro.Продажі».

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Деталі 

  • За підприємство, відоме горілкою «Президентський стандарт» і «Житомирська на бруньках», запропонували 137,5 млн грн, випередивши конкурента – ТОВ «Хлібороб-С» Сергія Рибінського – лише на 100 грн. 
  • Переможець має три робочі дні, щоб підписати протокол торгів, і 20 робочих днів, щоб сплатити повну суму. 
  • Після цього буде укладено договір купівлі-продажу, і завод офіційно перейде у власність компанії Астіонів.

Контекст 

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський скасував державну монополію на виробництво спирту, а з 1 липня 2020-го набув чинності закон про лібералізацію спиртової галузі. 

У вересні 2020 року Фонд держмайна (ФДМУ) розпочав приватизацію спиртзаводів. Першим приватним об’єктом став завод, придбаний компанією «ЛВН Лімітед» (ТМ Nemiroff) за 55 млн грн у грудні 2020 року. До листопада 2021 року ФДМУ продав 30 спиртзаводів за 1,7 млрд грн, із яких 1,05 млрд грн надійшло до бюджету.

8 квітня 2025-го ФДМУ оголосив аукціон із продажу Житомирського лікеро-горілчаного заводу. Комплекс включає 147 об’єктів нерухомості (понад 24 000 кв. м), 1457 одиниць обладнання, 13 земельних ділянок (18 га), 47 одиниць транспорту та філію в Чуднові. 

Завод, розташований у Житомирі на вул. Святослава Ріхтера, 38, виробляє спиртні напої (КВЕД 11.01), має ліцензії на виробництво й торгівлю алкоголем. За 2022–2024 роки його виручка становить 347 млн грн, зокрема 523 000 грн від експорту.

Підприємство працює, не перебуває в оренді. Умови продажу передбачають погашення боргів із зарплати й перед бюджетом і збереження робочих місць протягом пів року після приватизації.

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