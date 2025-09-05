Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Доля простоев ТЦ из-за воздушных тревог в августе уменьшилась до 9,2%

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Доля воздушных тревог во время работы торговых центров (ТЦ) в августе в Украине снизилась до 9,2%, что на 1,7% меньше, чем в июле 2025 года, и на 1,8% ниже, чем в августе 2024-го (11,0%). Об этом сообщила пресс-служба Украинского совета торговых центров (УСТЦ) 5 сентября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • В региональном разрезе пятерка областей, где ТЦ чаще всего останавливали работу из-за тревог, изменилась: Запорожская область заменила Полтавскую. Лидерами остаются Донецкая (66,4%), Сумская (55,2%), Черниговская (38,9%), Харьковская (13,8%) и Запорожская области (7,2%). В Черниговской, Сумской, Донецкой областях и в Киеве зафиксирован рост количества тревог во время работы ТЦ.
  • С начала полномасштабного вторжения среднее время простоя ТЦ из-за воздушных тревог по Украине составляет 116,1 рабочих дней, а в августе 2025 года – 1,7 рабочих дня.
Инфографика: УСТЦ

Инфографика: УСТЦ

Контекст

УСТЦ продолжает обновлять интерактивную карту продолжительности воздушных тревог, начатую 24 февраля 2022 года, отражающую ключевые показатели, в частности количество и продолжительность тревог, их распределение на рабочее и нерабочее время ТЦ, а также долю рабочего времени, в течение которого раздаются тревоги.

Украинский совет торговых центров, созданный в 2020 году, является некоммерческой организацией, объединяющей ведущих участников рынка торговой недвижимости – собственников, девелоперов ТРЦ и компаний, занимающихся их строительством и обслуживанием.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні