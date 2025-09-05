Доля воздушных тревог во время работы торговых центров (ТЦ) в августе в Украине снизилась до 9,2%, что на 1,7% меньше, чем в июле 2025 года, и на 1,8% ниже, чем в августе 2024-го (11,0%). Об этом сообщила пресс-служба Украинского совета торговых центров (УСТЦ) 5 сентября.

Подробности

В региональном разрезе пятерка областей, где ТЦ чаще всего останавливали работу из-за тревог, изменилась: Запорожская область заменила Полтавскую. Лидерами остаются Донецкая (66,4%), Сумская (55,2%), Черниговская (38,9%), Харьковская (13,8%) и Запорожская области (7,2%). В Черниговской, Сумской, Донецкой областях и в Киеве зафиксирован рост количества тревог во время работы ТЦ.

С начала полномасштабного вторжения среднее время простоя ТЦ из-за воздушных тревог по Украине составляет 116,1 рабочих дней, а в августе 2025 года – 1,7 рабочих дня.

Инфографика: УСТЦ

Контекст

УСТЦ продолжает обновлять интерактивную карту продолжительности воздушных тревог, начатую 24 февраля 2022 года, отражающую ключевые показатели, в частности количество и продолжительность тревог, их распределение на рабочее и нерабочее время ТЦ, а также долю рабочего времени, в течение которого раздаются тревоги.

Украинский совет торговых центров, созданный в 2020 году, является некоммерческой организацией, объединяющей ведущих участников рынка торговой недвижимости – собственников, девелоперов ТРЦ и компаний, занимающихся их строительством и обслуживанием.