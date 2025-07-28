Торгово-офисный комплекс Gulliver в Киеве, ставший объектом спорного взыскания из-за долгов компании «Три О», передан в управление государственным банкам Ощадбанку и Укрэксимбанку. В компании заявляют о нарушении договоренностей и настаивают на урегулировании ситуации посредством реструктуризации долга, говорится в заявлении пресс-службы компании-собственника.

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«Мы следим за тем, как развивается ситуация с принудительным взысканием комплекса Gulliver в пользу Ощадбанка и Укрэксимбанка», — говорится в заявлении «Три О».

С 2023-го «Три О» работала с банками над реструктуризацией долга и выполнила все условия, в частности, передачу Gulliver в собственность госбанков, но по инициативе Ощадбанка этот процесс был завершен досрочно, добавляют в компании.

«3 марта 2025-го мы инициировали в Хозяйственном суде Киева процедуру превентивной реструктуризации «Три О» из-за финансового лизинга, при котором актив должен оставаться у банков до полного погашения долга, — говорится в заявлении.

В компании отметили, что взыскание не учитывает интересы других кредиторов, в частности государства в лице налоговых органов, но активировали процесс передачи управления активом. Впрочем, изменения в реестре требуют дополнительного правового анализа, добавляют в «Три О».

Контекст

26 июля в Ощадбанке и Укрэксимбанке заявили о получении права собственности на ТРЦ Gulliver из-за долгов его владельца.

Взыскание актива стало результатом задолженности на сумму $675 млн перед госбанками, в том числе из-за обслуживания кредита и ареста актива из-за уголовных преследований.

Владельцем комплекса считают Виктора Полищука. Он предоставил личную поруку по кредиту, рассказывали Forbes двое собеседников из Ощадбанка и НБУ.

Gulliver арестовали в апреле 2024 года за неуплату налогов на сумму 145,8 млн грн и в июне передали АРМА. Агентство дважды искало управителей для комплекса.

Если с Gulliver взыщут, банки его продадут, рассказывал Forbes собеседник в Укрэксимбанке.