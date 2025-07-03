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Фонд госимущества уволил команду управляющей компании ТРЦ Ocean Plaza. Новым руководителем объекта назначен Сергей Майзель – экс-глава «Киевпасстранса», бывший депутат Киевсовета и советник мэра столицы Виталия Кличко. Какова его стратегия управления одним из самых крупных активов большой приватизации?
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Сергей Майзель, 52, возглавил компанию – владельца киевского ТРЦ Ocean Plaza, «Инвестиционный союз «Лыбидь», в марте 2025-го. За две недели Фонд госимущества получил первые санкционные дивиденды от национализированной доли объекта – 1,2 млрд грн. Такой же была выручка компании в 2024-м, по данным YouControl.
Перемены в одном из будущих объектов большой приватизации произошли без огласки. «Новый руководитель не был представлен ни лично, ни заочно, поэтому составить впечатление [о нем] не удалось», – говорит владелец одного из ритейлеров, имеющий несколько магазинов в ТРЦ Ocean Plaza.
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