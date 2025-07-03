Сергей Майзель, 52, возглавил компанию – владельца киевского ТРЦ Ocean Plaza, «Инвестиционный союз «Лыбидь», в марте 2025-го. За две недели Фонд госимущества получил первые санкционные дивиденды от национализированной доли объекта – 1,2 млрд грн. Такой же была выручка компании в 2024-м, по данным YouControl.

Перемены в одном из будущих объектов большой приватизации произошли без огласки. «Новый руководитель не был представлен ни лично, ни заочно, поэтому составить впечатление [о нем] не удалось», – говорит владелец одного из ритейлеров, имеющий несколько магазинов в ТРЦ Ocean Plaza.