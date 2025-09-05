Частка часу повітряних тривог під час роботи торгових центрів (ТЦ) у серпні в Україні знизилася до 9,2%, що на 1,7% менше, ніж у липні 2025 року, та на 1,8% нижче, ніж у серпні 2024-го (11,0%). Про це повідомила пресслужба Української ради торгових центрів (УРТЦ) 5 вересня.

Деталі

У регіональному розрізі п’ятірка областей, де ТЦ найчастіше зупиняли роботу через тривоги, змінилася: Запорізька область замінила Полтавську. Лідерами залишаються Донецька (66,4%), Сумська (55,2%), Чернігівська (38,9%), Харківська (13,8%) та Запорізька області (7,2%). Водночас у Чернігівській, Сумській, Донецькій областях та в Києві зафіксовано зростання кількості тривог під час роботи ТЦ.

Від початку повномасштабного вторгнення середній час простою ТЦ через повітряні тривоги по Україні становить 116,1 робочих днів, а в серпні 2025 року – 1,7 робочих дні.

Інфографіка: УРТЦ

Контекст

УРТЦ продовжує оновлювати інтерактивну карту тривалості повітряних тривог, започатковану 24 лютого 2022 року, яка відображає ключові показники, зокрема кількість і тривалість тривог, їх розподіл на робочий і неробочий час ТЦ, а також частку робочого часу, протягом якого лунають тривоги.

Українська рада торгових центрів, створена у 2020 році, є некомерційною організацією, що об’єднує провідних учасників ринку торговельної нерухомості – власників, девелоперів ТРЦ та компанії, які займаються їхнім будівництвом і обслуговуванням.