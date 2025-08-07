Forbes Digital підписка
Доля украинцев, исключающих мирный план России, уменьшилась с 82% в мае до 76% в июле – КМИС

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Доля украинцев, категорически отвергающих план России по установлению мира, сократилась до 76% против 82% в мае. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского Международного института социологии от 7 августа. План России по установлению мира предусматривает, в частности, отказ от четырех областей Украины, сокращение армии и прекращение движения в НАТО.

Подробности

  • Даже с недавно добавленным Россией пунктом о движении Украины в ЕС большинство украинцев высказались против предложений страны-агрессора для прекращения войны. В то же время 17% опрошенных (по сравнению с 10% в мае) могли бы согласиться на требования России.
  • Социологи также исследовали отношение украинцев к мирному плану США, включающему гарантии безопасности от европейских государств, евроинтеграцию Украины при условии остановки войны по линии фронта, признания российского статуса Крыма и отмены санкций против России.
  • Этот план назвали категорически неприемлемым 49% украинцев, что на 13% меньше, чем в мае. Согласиться с американскими предложениями могли бы 39% респондентов (по сравнению с 29% в мае).
  • Наибольшую поддержку украинцев получил мирный план Украины и Европы, который предусматривает гарантии безопасности от США и ЕС, евроинтеграцию Украины, непризнание миром оккупированных украинских территорий, но сохранение Россией контроля над ними и постепенное смягчение санкций.
Доля украинцев, исключающих мирный план России, уменьшилась с 82% в мае до 76% в июле – КМИС /Фото 1
  • Такие условия поддержали 54% опрошенных (51% в мае), в то время как категорически неприемлемым этот план считают 30% украинцев (35% в мае).

Контекст

Опрос проводился с 23 июля по 4 августа по инициативе КМИС по методу телефонного интервью. Участие приняли 1022 украинца старше 18 лет, проживающих на подконтрольных правительству Украины территориях. Погрешность выборки составляет не более 7,2%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, возможно определенное систематическое отклонение.

