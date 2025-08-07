Доля украинцев, категорически отвергающих план России по установлению мира, сократилась до 76% против 82% в мае. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского Международного института социологии от 7 августа. План России по установлению мира предусматривает, в частности, отказ от четырех областей Украины, сокращение армии и прекращение движения в НАТО.