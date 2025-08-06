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Доля доверяющих Зеленскому украинцев в июле сократилась с 65% до 58% – КМИС

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Доля украинцев, доверяющих президенту Украины Владимиру Зеленскому, сократилась до 58%, в то время как 35% выражают недоверие. По сравнению с июнем 2025 года, когда ему доверяли 65%, а не доверяли 30%, баланс доверия-недоверия снизился с +35% до +23%. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС), проведенном с 23 июля по 4 августа.

Подробности

  • По словам аналитиков, анализ динамики доверия к президенту в контексте событий вокруг Закона №12414 показывает, что снижение доверия началось еще в начале июня, поэтому до 22 июля 2025 года его уровень мог быть ниже 65%.
  • Таким образом, не все падение доверия на семь процентных пунктов связано с принятием этого закона, хотя голосование все же повлияло, поскольку часть респондентов указала его как причину недоверия, сообщили в КМИС.
  • Эксперты КМИС отмечают, что больше всего доверие снизилось среди молодежи до 30 лет: если в начале лета президенту доверяли 74% этой группы, то сейчас – 59%. В других возрастных категориях также наблюдается спад, но менее выраженный.
  • По оценкам специалистов, вопреки протестам и значительному медийному резонансу, президент Зеленский сохраняет высокий уровень доверия и легитимности среди украинцев. Этому, вероятно, способствовала быстрая реакция власти на протесты и внесение нового закона в парламент.
  • В то же время отмечается, что устойчивый спад доверия является тревожным сигналом, который требует от власти внимания и продуманных решений.

Контекст

Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) среди 1022 взрослых респондентов в подконтрольных правительству регионах Украины. Формальная погрешность выборки при обычных условиях с вероятностью 0,95 и дизайн-эффектом 1,3 составляет до 4,1% для показателей около 50% и до 1,8% для показателей около 5%. В военное время к этому прибавляется определенное систематическое отклонение.

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