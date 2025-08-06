Доля украинцев, доверяющих президенту Украины Владимиру Зеленскому, сократилась до 58%, в то время как 35% выражают недоверие. По сравнению с июнем 2025 года, когда ему доверяли 65%, а не доверяли 30%, баланс доверия-недоверия снизился с +35% до +23%. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС), проведенном с 23 июля по 4 августа.