Частка українців, які категорично відкидають план Росії для встановлення миру, скоротилася до 76% проти 82% у травні. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології від 7 серпня. План Росії для встановлення миру передбачає, зокрема, відмову від чотирьох областей України, скорочення армії та припинення руху до НАТО.
- Навіть із нещодавно доданим Росією пунктом про рух України до ЄС, більшість українців висловилися проти пропозицій країни-агресорки для припинення війни. Водночас 17% опитаних (порівняно з 10% у травні) могли б погодитися на вимоги Росії.
- Соціологи також дослідили ставлення українців до мирного плану США, який включає гарантії безпеки від європейських держав, євроінтеграцію України за умови зупинення війни по лінії фронту, визнання російського статусу Криму та скасування санкцій проти Росії.
- Цей план назвали категорично неприйнятним 49% українців, що на 13% менше, ніж у травні. Погодитися з американськими пропозиціями могли б 39% респондентів (порівняно з 29% у травні).
- Найбільшу підтримку серед українців отримав мирний план України та Європи, який передбачає гарантії безпеки від США та ЄС, євроінтеграцію України, невизнання світом окупованих українських територій, але збереження Росією контролю над ними та поступове пом’якшення санкцій.
- Такі умови підтримали 54% опитаних (51% у травні), тоді як категорично неприйнятним цей план вважають 30% українців (35% у травні).
Контекст
Опитування проводилося з 23 липня по 4 серпня за ініціативи КМІС методом телефонного інтерв’ю. Участь взяли 1022 українці старше 18 років, які проживають на підконтрольних уряду України територіях. Похибка вибірки становить не більш ніж 7,2%. За умов війни, окрім зазначеної формальної похибки, можливе певне систематичне відхилення.
