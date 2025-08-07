Частка українців, які категорично відкидають план Росії для встановлення миру, скоротилася до 76% проти 82% у травні. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології від 7 серпня. План Росії для встановлення миру передбачає, зокрема, відмову від чотирьох областей України, скорочення армії та припинення руху до НАТО.