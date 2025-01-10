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Чат-бот Grok от xAI Илона Маска стал отдельным приложением

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Помощник на основе искусственного интеллекта Grok, разработанный стартапом xAI Илона Маска, теперь доступен в качестве отдельного приложения в США для iOS-пользователей. Чат-бот стал бесплатным для использования в декабре 2024 года.

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Ключевые факты

  • Приложение доступно в App Store для пользователей из США. Когда он может появиться на Android – неизвестно.
  • Как и версию, существующую в виде вкладки на платформе социальных сетей Х, Grok можно использовать для создания изображений, резюмирования текста и ответов на вопросы.
  • Имея доступ к текущим данным X и веб-данным, Grok в режиме реального времени предоставляет актуальную информацию по запросам.
  • Стартап отмечает, что чат-бот имеет «юмористический» тон общения.
Чат-бот Grok от xAI Илона Маска стал отдельным приложением /Фото 1

Фото: скриншот из https://apps.apple.com/

Контекст

Чат-бот Grok американского миллиардера Илона Маска 8 декабря стал общедоступным. Продукт разработала компания xAI, которая в мае 2024-го привлекла $6 млрд, получив отметку более $40 млрд.

Теперь Grok может посоревноваться с популярными чат-ботами ChatGPT от OpenAI, Google Gemini и Microsoft Copilot. Отличительная черта чат-бота Маска – поиск информации в реальном времени среди публикаций в соцсети Х из более чем 600 млн месячных пользователей, писал Маск в X в мае 2024-го. На что способен Grok Илона Маска – читайте в краш-тесте Forbes Ukraine.

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