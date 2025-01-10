Чат-бот Grok від xAI Ілона Маска став окремим застосунком

Помічник на основі штучного інтелекту Grok, розроблений стартапом xAI Ілона Маска, тепер доступний як окремий додаток у США для iOS-користувачів. Чат-бот став безкоштовним для використання у грудні 2024 року.

Ключові факти

Застосунок доступний в App Store для користувачів із США. Коли він може з’явитися на Android не відомо.

Як і версію, що існує у вигляді вкладки на платформі соціальних мереж Х, Grok можна використовувати для створення зображень, резюмування тексту та відповідей на запитання.

Маючи доступ до поточних даних X та веб-даних, Grok В режимі реального часу надає актуальну інформацію за запитами.

Стартап наголошує, що чат-бот має «гумористичний» тон спілкування.

Фото: скріншот з https://apps.apple.com/

Контекст

Чат-бот Grok американського мільярдера Ілона Маска 8 грудня став загальнодоступним. Продукт розробила компанія xAI, яка у травні 2024-го залучила $6 млрд, отримавши оцінку понад $40 млрд.

Тепер Grok може позмагатися з популярними чат-ботами ChatGPT від OpenAI, Google Gemini та Microsoft Copilot. Відмінна риса чат-бота Маска – пошук інформації у реальному часі серед публікацій у соцмережі Х із понад 600 млн місячних користувачів, писав Маск у X у травні 2024-го. На що здатен Grok Ілона Маска – читайте у краш-тесті Forbes Ukraine.