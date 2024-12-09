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«Космический корабль, прошедший сквозь метеоритный дождь». Что чат-бот Grok от Илона Маска думает об украинском IT, как делает маркетинговую стратегию и анализирует отчетность и конкурентов? Краш-тест

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

4 хв читання

Grok, Ілон Маск, ШІ /коллаж Анастасия Левицкая

Grok доступен бесплатно с лимитом в десять сообщений каждые два часа. В основе чат-бота – генеративная ИИ-модель Grok-1. Фото коллаж Анастасия Левицкая

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Теперь чат-бот Grok от Илона Маска можно протестировать бесплатно. Forbes Ukraine пообщался с чат-ботом в «обычном» и «забавном» режимах. На что Grok способен и чем полезен бизнесменам?

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Чат-бот Grok американского миллиардера Илона Маска 8 декабря стал общедоступным. Продукт разработала компания xAI, которая в мае 2024-го привлекла $6 млрд, получив отметку более $40 млрд, писал Bloomberg.

Теперь Grok может сразиться с популярными чат-ботами ChatGPT от OpenAI, Google Gemini и Microsoft Copilot. Отличительная черта чат-бота Маска – поиск информации в реальном времени среди публикаций в соцсети Х из более чем 600 млн месячных пользователей, писал Маск в X в мае 2024-го.

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