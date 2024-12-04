Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»

В Чехию перестала поступать нефть по южной ветке трубопровода «Дружба», сообщил министр промышленности и торговли страны Лукаш Влчек на платформе Х 4 декабря. Причина остановки поставок пока неизвестна.

Ключевые факты

По словам министра, в настоящее время нефть по нефтепроводу «Дружба» в страну не поступает.

Он подчеркнул, что угрозы, что нефти не хватит для нужд домохозяйств и компаний, нет. Влчек добавил, что нефтеперерабатывающие заводы в Чехии подготовлены к этой ситуации, и в то же время у страны есть мощная система государственного материального резерва.

«Но мы будем реагировать на ситуацию как на предупредительную меру, поэтому сегодня я предлагаю правительству согласовать ссуду нефти из государственного материального резерва для Unipetrol, ссуда будет использована в случае, если поставки не будут возобновлены», – сказал чешский министр.

Он отметил, что поставки по итальянскому трубопроводу TAL стабильны и решение инвестировать в этот маршрут было верным.

По данным местных СМИ, запасов Чехии хватит на 90 дней. После этого в полную мощность должен заработать нефтепровод TAL, над увеличением мощности которого ведутся работы.

Контекст

Северная ветвь нефтепровода «Дружба» проходит через Беларусь, Польшу и Германию. Снабжение российской нефти в Европу этой магистралью было прекращено с середины 2023 года согласно санкциям ЕС.

Южная ветвь нефтепровода проходит через Венгрию, Словакию и Чехию, для них было сделано исключение из санкций из-за зависимости от российского топлива.

Нефть поступает в Чехию из двух основных источников. Один из них – нефтепровод «Дружба», которым поставляется нефть из России. Доля такого топлива в поставках в прошлом году составляла 58%, пишет Blesk. Другая часть нефти поступает из немецкого трубопровода IKL, соединяющегося с итальянским трубопроводом TAL.

В будущем Чехия рассчитывает увеличить снабжение трубопроводом TAL. Проект стоимостью примерно 1,6 млрд крон должен увеличить мощности Чехии на 4 млн т нефти в год со следующего года, благодаря чему в страну можно будет снабжать по трубопроводу до 8 млн т нефти в год. Поэтому согласно нынешним планам правительства Чехия может полностью отрезать себя от российской нефти.