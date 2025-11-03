Импорт электроэнергии в Украину в октябре возрос в 2,5 раза, до 360 000 МВт-ч, а экспорт упал на 85%. Об этом свидетельствуют предварительные данные мониторинга ExPro Electricity .

Подробности

Наибольшую долю занимает и в дальнейшем Венгрия, 51%. На втором месте – Польша, с долей 22%.

Импорт электроэнергии в октябре вырос по всем направлениям. По сравнению с октябрем 2024 года импорт электроэнергии в Украину вырос вдвое.

В то же время экспорт электроэнергии в октябре 2025 года упал на 85% из-за усиления обстрелов энергетической инфраструктуры. Всего за месяц было экспортировано 90 800 МВт-ч электроэнергии в страны ЕС и Молдовы. Поставки сократились по всем направлениям, кроме Словакии. Наибольшую часть также занимает Венгрия, 43%.

В конце октября Украина возобновила трансграничную торговлю со Словакией после почти двухмесячного перерыва из-за ремонта на линии «Вельке Капушаны – Мукачево». Импорт за последние три дня месяца из Словакии составил 7600 МВт-ч, экспорт в Словакию за этот период – 1800 МВт-ч.

Контекст

С начала октября Россия возобновила массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Самая сложная ситуация на севере страны – в Черниговской и Сумской областях.

Россия превратила удары по энергетической инфраструктуре Украины в системную операцию, направленную не просто на временное повреждение сетей, а на уничтожение жизнеспособности больших территорий страны в преддверии зимы. Цель атак – лишить регионы тепла и света, подорвать промышленность, спровоцировать массовую эмиграцию и создать политическое давление на Киев, пишет The Economist.

Эта кампания не хаотична: серия ударов по водоснабжению, подстанциям и электростанциям показала, что речь идет о стратегии разрушения баланса между производством и распределением энергии.