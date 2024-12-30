Через платформу United24 цьогоріч зібрали понад 13 млрд грн. Це на 1 млрд грн більше, ніж у 2023 році

Через фандрейзингову платформу United24 у 2024-му було зібрано понад 13 млрд грн, повідомив президент Володимир Зеленський. Це на 1 млрд грн більше порівняно з 2023 роком, коли платформа залучила 12,07 млрд.

Деталі

«Платформа United24 продовжила обʼєднувати людей з усього світу для допомоги Україні. Цього року нам вдалося зібрати більш ніж 13 млрд, що стало можливим завдяки кожному внеску, незалежно від його розміру. Нас підтримали люди зі 137 країн», – зазначив Зеленський.

Зібрані кошти були спрямовані на закупівлю повітряних і морських дронів, роботизованих платформ, транспортних засобів для українських захисників, а також машин швидкої допомоги та обладнання для порятунку життів.

«Ви допомогли відновлювати житло, школи, мости та укриття. Ви врятували тисячі життів і допомогли нам рухатись вперед. Дякуємо за вашу підтримку United24», – підкреслив президент.

Контекст

5 травня 2022 року президент Володимир Зеленський анонсував запуск глобальної платформи для збору коштів на відбудову України під назвою UNITED24. За перший тиждень роботи проєкт, очолюваний міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, залучив близько $26 млн.

За 11 місяців існування United24 вдалося зібрати понад $300 млн завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн світу, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Залучені через платформу United24 кошти були спрямовані на зміцнення оборони та захист України. Завдяки донатам закуплено 4060 комплексів БПЛА, 36 морських дронів, 72 спеціальних автомобілі для військових, 23 ПТРК, 6 антидронових систем, 15 одиниць техніки для рятувальників, 13 одиниць спеціального транспорту, 28 одиниць обладнання для усунення наслідків теракту на Каховській ГЕС, 9 плавзасобів і 196 одиниць обладнання для розмінування на Херсонщині. Крім того, вдалося відновити 23 мости та створити перший в Україні Центр протимінної діяльності для навчання знешкодженню вибухонебезпечних боєприпасів.

До амбасадорів платформи увійшли такі відомі особистості, як співачка та акторка Барбара Стрейзанд, актор Марк Гемілл, канадська акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, актор Лев Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз та українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.