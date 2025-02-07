Чешский миллиардер Даниэл Кретинский хочет выкупить все акции ритейлера METRO и вывести компанию с биржи

Компания EP Global Commerce (EPGC) Даниэла Кретинского планирует выкупить еще не принадлежащие ему акции сети магазинов METRO и вывести компанию с биржи. Об этом сообщает пресс-служба METRO AG.
Ключевые факты
- EPGC объявила о публичном предложении выкупа всех акций компании, еще не находящихся в ее собственности, по цене €5,3 как за обычную, так и за привилегированную акцию. «Это стандартный финансовый механизм, который касается структуры собственности и не влияет на операционную деятельность компании», – отмечают в пресс-релизе «МЕТРО Кэш энд Кэри Украина».
- EPGC планирует вывести Metro из Франкфуртской фондовой биржи. Для этого она будет ждать соответствующего документа от Федерального органа финансового надзора Германии (BaFin). Прием заявок на продажу начнется в марте 2025 года.
- После того, как извлечение METRO из листинга вступит в силу, ее акции больше не будут допущены к торгам или будут торговаться на внутреннем рынке.
- EPGC уже владеет 49,99% акций METRO, а другие основные акционеры, такие как BC Equities GmbH & Co. KG, Beisheim Holding GmbH и Palatin Verwaltungsgesellschaft mbH контролируют еще 24,99% капитала компании. Они «выразили понимание планов EPGC по выкупу акций», но подписали отдельное соглашение, по которому не будут продавать свои акции.
- EPGC и METRO согласовали ключевые вопросы, в частности, непрерывности менеджмента, защиты прав сотрудников METRO и обязательства сохранить штаб-квартиру METRO AG в Дюссельдорфе.
Контекст
Дэниел Кретинский – второй самый богатый человек в Чехии в списке Forbes Česko. Стоимость его активов местный Forbes оценивает в 290 млрд чешских крон. Основной бизнес Кретинского – энергетическая компания EPH. В конце декабря 2024 года правительство Великобритании одобрило ему продажу национальной почтовой службы Royal Mail.
METRO – один из крупнейших оптовых поставщиков продуктов питания, работающий в более чем 30 странах мира. Сеть магазинов состоит из 623 магазинов в 21 стране, а также 94 специализированных складов.
«МЕТРО Кэш энд Керри Украина» вышла на украинский рынок в 2003-м. Сейчас компания управляет 21 центром оптовой торговли METRO Cash&Carry в 14 городах Украины и тремя магазинами смарт-формата в Тернополе, Луцке и Чернигове. Выручка Metro Cash & Carry (ООО «Метро кэш энд Кэри Украина») за первые шесть месяцев 2024 года составила 12,8 млрд грн, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб ритейлера сократился на 32,1%, до 195,9 млн грн. Выручка ритейлера в 2023-м достигла 25,5 млрд грн.
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