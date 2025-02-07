Чешский миллиардер Даниэл Кретинский хочет выкупить все акции ритейлера METRO и вывести компанию с биржи

Компания EP Global Commerce (EPGC) Даниэла Кретинского планирует выкупить еще не принадлежащие ему акции сети магазинов METRO и вывести компанию с биржи. Об этом сообщает пресс-служба METRO AG.

Ключевые факты

EPGC объявила о публичном предложении выкупа всех акций компании, еще не находящихся в ее собственности, по цене €5,3 как за обычную, так и за привилегированную акцию. «Это стандартный финансовый механизм, который касается структуры собственности и не влияет на операционную деятельность компании», – отмечают в пресс-релизе «МЕТРО Кэш энд Кэри Украина».

EPGC планирует вывести Metro из Франкфуртской фондовой биржи. Для этого она будет ждать соответствующего документа от Федерального органа финансового надзора Германии (BaFin). Прием заявок на продажу начнется в марте 2025 года.

После того, как извлечение METRO из листинга вступит в силу, ее акции больше не будут допущены к торгам или будут торговаться на внутреннем рынке.

EPGC уже владеет 49,99% акций METRO, а другие основные акционеры, такие как BC Equities GmbH & Co. KG, Beisheim Holding GmbH и Palatin Verwaltungsgesellschaft mbH контролируют еще 24,99% капитала компании. Они «выразили понимание планов EPGC по выкупу акций», но подписали отдельное соглашение, по которому не будут продавать свои акции.

EPGC и METRO согласовали ключевые вопросы, в частности, непрерывности менеджмента, защиты прав сотрудников METRO и обязательства сохранить штаб-квартиру METRO AG в Дюссельдорфе.

Контекст

Дэниел Кретинский – второй самый богатый человек в Чехии в списке Forbes Česko. Стоимость его активов местный Forbes оценивает в 290 млрд чешских крон. Основной бизнес Кретинского – энергетическая компания EPH. В конце декабря 2024 года правительство Великобритании одобрило ему продажу национальной почтовой службы Royal Mail.

METRO – один из крупнейших оптовых поставщиков продуктов питания, работающий в более чем 30 странах мира. Сеть магазинов состоит из 623 магазинов в 21 стране, а также 94 специализированных складов.

«МЕТРО Кэш энд Керри Украина» вышла на украинский рынок в 2003-м. Сейчас компания управляет 21 центром оптовой торговли METRO Cash&Carry в 14 городах Украины и тремя магазинами смарт-формата в Тернополе, Луцке и Чернигове. Выручка Metro Cash & Carry (ООО «Метро кэш энд Кэри Украина») за первые шесть месяцев 2024 года составила 12,8 млрд грн, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб ритейлера сократился на 32,1%, до 195,9 млн грн. Выручка ритейлера в 2023-м достигла 25,5 млрд грн.