Чеський мільярдер Даніел Кретінський хоче викупити всі акції ритейлера METRO і вивести компанію з біржі

Компанія EP Global Commerce (EPGC) Даніела Кретінського планує викупити акції мережі магазинів METRO, які ще не належать йому і вивести компанію з біржі. Про це повідомляє пресслужба METRO AG.
Ключові факти
- EPGC оголосила про публічну пропозицію викупу всіх акцій компанії, які ще не знаходяться у її власності, за ціною €5,3 як за звичайну, так і за привілейовану акцію. «Це стандартний фінансовий механізм, який стосується структури власності і не впливає на операційну діяльність компанії», – зазначають у пресрелізі «МЕТРО Кеш енд Кері Україна».
- EPGC планує вивести Metro з Франкфуртської фондової біржі. Для цього вона очікуватиме відповідний документ від Федерального органу фінансового нагляду Німеччини (BaFin). Прийом заявок на продаж акцій розпочнеться у березні 2025 року.
- Після того, як вилучення METRO з лістингу набуде чинності, її акції більше не будуть допущені до торгів або торгуватимуться на внутрішньому ринку.
- EPGC вже володіє 49,99% акцій METRO, а інші основні акціонери, такі як BC Equities GmbH & Co. KG, Beisheim Holding GmbH та Palatin Verwaltungsgesellschaft mbH, контролюють ще 24,99% капіталу компанії. Вони «висловили розуміння щодо планів EPGC із викупу акцій», але підписали окрему угоду, за якою не продаватимуть свої акції.
- EPGC та METRO узгодили ключові питання щодо, зокрема, безперервності менеджменту, захисту прав працівників METRO і зобов’язання зберегти штаб-квартиру METRO AG в Дюссельдорфі.
Контекст
Деніел Кретінський – друга найбагатша людина у Чехії у списку Forbes Česko. Вартість його активів місцевий Forbes оцінює у 290 млрд чеських крон. Основний бізнес Кретінського – енергетична компанія EPH. Наприкінці грудня 2024 року уряд Великої Британії схвалив йому продаж національної поштової служби Royal Mail.
METRO – один з найбільших оптових постачальників продуктів харчування, який працює у більш ніж 30 країнах світу. Мережа магазинів складається з 623 магазинів у 21 країні, а також з 94 спеціалізованих складів.
«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» вийшла на український ринок у 2003-му. Зараз компанія управляє 21 центром оптової торгівлі METRO Cash & Carry у 14 містах України та трьома магазинами смарт-формату у Тернополі, Луцьку та Чернігові. Виторг Metro Cash & Carry (ТОВ «Метро кеш енд Кері Україна») за перші шість місяців 2024 року становив 12,8 млрд грн, що на 11,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Збиток ритейлера скоротився на 32,1% до 195,9 млн грн. Виторг ритейлера у 2023-му сягнув 25,5 млрд грн.
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