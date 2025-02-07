Чеський мільярдер Даніел Кретінський хоче викупити всі акції ритейлера METRO і вивести компанію з біржі

Компанія EP Global Commerce (EPGC) Даніела Кретінського планує викупити акції мережі магазинів METRO, які ще не належать йому і вивести компанію з біржі. Про це повідомляє пресслужба METRO AG.

Ключові факти

EPGC оголосила про публічну пропозицію викупу всіх акцій компанії, які ще не знаходяться у її власності, за ціною €5,3 як за звичайну, так і за привілейовану акцію. «Це стандартний фінансовий механізм, який стосується структури власності і не впливає на операційну діяльність компанії», – зазначають у пресрелізі «МЕТРО Кеш енд Кері Україна».

EPGC планує вивести Metro з Франкфуртської фондової біржі. Для цього вона очікуватиме відповідний документ від Федерального органу фінансового нагляду Німеччини (BaFin). Прийом заявок на продаж акцій розпочнеться у березні 2025 року.

Після того, як вилучення METRO з лістингу набуде чинності, її акції більше не будуть допущені до торгів або торгуватимуться на внутрішньому ринку.

EPGC вже володіє 49,99% акцій METRO, а інші основні акціонери, такі як BC Equities GmbH & Co. KG, Beisheim Holding GmbH та Palatin Verwaltungsgesellschaft mbH, контролюють ще 24,99% капіталу компанії. Вони «висловили розуміння щодо планів EPGC із викупу акцій», але підписали окрему угоду, за якою не продаватимуть свої акції.

EPGC та METRO узгодили ключові питання щодо, зокрема, безперервності менеджменту, захисту прав працівників METRO і зобов’язання зберегти штаб-квартиру METRO AG в Дюссельдорфі.

Контекст

Деніел Кретінський – друга найбагатша людина у Чехії у списку Forbes Česko. Вартість його активів місцевий Forbes оцінює у 290 млрд чеських крон. Основний бізнес Кретінського – енергетична компанія EPH. Наприкінці грудня 2024 року уряд Великої Британії схвалив йому продаж національної поштової служби Royal Mail.

METRO – один з найбільших оптових постачальників продуктів харчування, який працює у більш ніж 30 країнах світу. Мережа магазинів складається з 623 магазинів у 21 країні, а також з 94 спеціалізованих складів.

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» вийшла на український ринок у 2003-му. Зараз компанія управляє 21 центром оптової торгівлі METRO Cash & Carry у 14 містах України та трьома магазинами смарт-формату у Тернополі, Луцьку та Чернігові. Виторг Metro Cash & Carry (ТОВ «Метро кеш енд Кері Україна») за перші шість місяців 2024 року становив 12,8 млрд грн, що на 11,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Збиток ритейлера скоротився на 32,1% до 195,9 млн грн. Виторг ритейлера у 2023-му сягнув 25,5 млрд грн.